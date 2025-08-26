ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Има риск от намеса на МВФ в икономиката на Франция, заяви министърът на финансите

Ерик Ломбар Снимка: X/ @philippeherlin

Френският финансов министър Ерик Ломбар намекна днес, че съществува риск Международният валутен фонд (МВФ) да се намеси в икономиката на Франция, ако правителството на малцинството на премиера Франсоа Байру не получи поискания вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителството на премиера Байру изглежда все по-вероятно да бъде свалено, след като три основни опозиционни партии заявиха, че няма да подкрепят вот на доверие, поискан от Байру заради амбициозните планове за бюджетни съкращения.

"Намираме се в разгара на битката", каза Ломбард пред радио "Франс ентер". На въпрос за коментарите на политици, че падането на правителството на Байру може да доведе до намеса на МВФ във финансите на Франция, Ломбард отговори: "Това е риск, който е пред нас".

"Това е риск, който бихме искали да избегнем и който трябва да избягваме, но не мога да ви уверя, че такъв риск не съществува", добави той.

