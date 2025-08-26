Гроздан Караджов: Има „светлина в тунела“ за българските железници

Днес се видя, че има „светлина в тунела" за българските железници. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната (жп) линия Костенец – Септември. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък, предава БТА.

Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни, каза Караджов.

Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас.

Десет такива участъка в момента са в ремонт, каза още министърът. Те са едно затруднение за българските граждани, защото заради всички тези ремонти се налагат намалените скорости по определени участъци, както и закъсненията на влаковете, обясни министърът.

Той изрази надежда, че до 2029 г. всички започнати 10 участъка ще бъдат завършени.

Прокопаният тунел тук е близо 2,5 км. Той е най-дългият от трите в този участък. В участъка от София до Пловдив същата фирма копае и най-дългият изобщо тунел в България, който е с обща дължина от 13 км, т.е. две тръби по 6,5 км, каза министърът.

По неговите думи, когато е поел поста на министър, е имало огромно закъснение в работата по проекта. На практика, през цялата 2024 г. работата тук е била замразена, каза Караджов.

Възможността да се плаща редовно и ритмично на изпълнителите всъщност възбуди и сериозна работа от тяхна страна и строителите показаха, че е възможно да наваксват закъснението.

В момента имаме много сериозни причини да вярваме, че до 2029 г. това трасе ще бъде завършено, допълни вицепремиерът.

Площадката, на която се намираме в момента, продължава с един огромен виадукт – мост от почти половин километър с височина близо 40 м и отново тунел, който по същия начин ще даде възможност, чрез сравнително прави линии, с малки завои, да се движим със 160 км/ч по цялото трасе, от границата със Сърбия до Бургас, заяви Караджов.

Той каза, че при максимална скорост от 160 км/ч и ако се постигне средна скорост от 140 км/час, би трябвало да се стигне от София до Бургас за малко над три часа, а от границата – за още 30 минути.

Целта на реформата в железниците е те да станат гръбнакът на българския транспорт. Това не може да се случи, ако ние не предложим две неща – конкурентна цена и конкурентно време, каза Караджов.

Със сигурност, можем да предложим много по-голям комфорт от пътуването с кола, защото във влака можете да станете, да посетите вагон-ресторанта, да се разхождате, да се съберете с няколко семейства – неща, които с кола не са възможни.

Освен това няма да замърсявате въздуха, каза още министърът.

Той допълни, че в момента с експресния влак от София до Бургас се пътува за 5 часа и 30 минути.