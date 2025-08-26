Германската автомобилна индустрия е съкратила над 50 000 работни места за година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската промишленост продължава да губи работни места, като най-засегнат е автомобилният сектор. Само за една година в него са съкратени около 51 500 работни места, или близо седем процента от всички заети, показва анализ на консултантската компания И Уай (EY), цитиран от ДПА, предава БТА.

Нито един друг промишлен отрасъл не е бил толкова силно засегнат.

Общият брой на заетите в промишлеността към 30 юни е 5,42 млн. души – с 2,1 процента по-малко спрямо година по-рано. Според изследването, базирано на данни от Федералната статистическа служба, за една година са закрити около 114 000 работни места.

В сравнение с 2019 г., преди пандемията от коронавирус, промишлената заетост е намаляла с около 245 000 души, или с 4,3 процента.

Приходите в промишлеността също са спаднали с 2,1 процента през второто тримесечие, като това е осми пореден спад. С изключение на електронната промишленост всички отрасли отчитат понижения, отбелязват от И Уай.

В автомобилната индустрия приходите са намалели с 1,6 на сто на фона на забавените продажби, конкуренцията от Китай и прехода към електрическа мобилност.

От консултантската фирма подчертават, че германската промишленост страда не само от високите енергийни разходи, бюрокрацията и слабото вътрешно търсене, но и от митническия спор със САЩ. Управляващият партньор в И Уай Ян Брорхилкер отбелязва, че рязкото свиване на износа за американския пазар е оказало сериозен натиск върху германските производители.

Високите мита, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, правят германските продукти по-скъпи за американските потребители, въпреки опитите на ЕС да постигне по-ниски тарифи за автомобилите.

Германският износ за Китай също е намалял, тъй като местните производители на автомобили са изправени пред засилена конкуренция в Азия.

Под този натиск водещи компании като "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) и "Фолксваген" (VW), както и доставчици като "Бош" (Bosch), "Континентал" (Continental) и Цет Еф (ZF), вече обявиха програми за намаляване на разходите. "Порше" (Porsche) планира до голяма степен да прекрати дейността на дъщерното си дружество за батерии "Селфорс" (Cellforce).

Според Брорхилкер масовите спадове в печалбите, свръхкапацитетът и отслабващите външни пазари правят неизбежни значителните съкращения на работни места – особено в Германия, където са концентрирани управленските, административните и научноизследователските дейности.

Съкращения обаче се наблюдават и в други сектори: около 17 000 работни места са закрити в машиностроенето и 12 000 в металопроизводството.

За разлика от тях в химическата и фармацевтичната промишленост почти няма съкращения, сочи анализът.