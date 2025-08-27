С наближаването на края на лятото и с поглед към предстоящия отоплителен сезон, въпросът за по-ниските сметки е на дневен ред за всяко домакинство. Точно сега асоциация „Активни потребители“ дава практично решение с кампанията си за колективна покупка на енергоефективни климатици, която понижава значително цената на продажба, но без да се прави компромис с качеството.

Всеки може да се включи до 31 октомври 2025 г. и да се възползва от възможността за покупка на енергийно ефективен климатик с до 370 лв. отстъпка и включен монтаж , като всичко започва с безплатна и необвързваща регистрация.

За да научим повече за икономическите ползи и как работи този модел, разговаряме с изпълнителния директор на асоциацията, г-н Богомил Николов.

- Г-н Николов, разкажете ни малко повече - защо асоциация „Активни потребители“ стартира през 2023 г. първата по рода си кампания за колективна покупка на климатици, а сега да виждаме вече и нейното второ издание?

- Отговорът дойде директно от нуждите на потребителите. В последните години много се коментират цените на енергията и енергийната бедност, която поставя много домакинства пред сериозно изпитание. В същото време пазарът е залят от стотици модели отоплителни уреди и хората са изключително затруднени да направят информиран избор. Видяхме два проблема: нужда от икономично отопление и грешки при избора на уред. Кампанията за колективна покупка е нашият отговор. Това е подход, който цели да улесни потребителите при избор и инсталиране на технологии за възобновяема енергия в техните домове. Основната цел на кампанията ни е да дадем на хората достъп до доказано качествени и ефективни уреди на възможно най-добра цена.

- Защо се спряхте именно на климатиците като продукт за тази мащабна кампания?

- Изборът беше стратегически. Първо, модерният климатик е едно от най-ефективните решения за отопление и е пряка алтернатива на обикновените електроуреди. Второ, той е целогодишен уред – осигурява комфорт както през зимата, така и през лятото. И трето, и може би най-важно, инвестицията в качествен климатик се възвръща изключително бързо, понякога само за 2-3 години, единствено от спестените сметки за ток. Това го прави изключително разумен избор за всеки семеен бюджет.

- Може ли да ни разкажете малко повече за процеса на предлагане на климатици, преминали лабораторни тестове? Какво точно означава това и какво означава една оценка „добър“ или „много добър“ за крайния потребител?

- Това е същината на нашата гаранция за качество. Ние не предлагаме просто климатици в промоция. Ние, заедно с още 6 организации от други държави проучихме пазара и тествахме в специализирана лаборатория близо 40 модела. Резултатите са публикуване на нашата интернет страница. От тях подбрахме само шест, които покриха най-високите ни критерии. Оценката „добър“ или „много добър“ означава, че уредът е постигнал високи резултати за енергийна консумация при отопление и охлаждане, за ниво на шум, за бързина на достигане на желаната температура и удобство при употреба. За крайния потребител това е печат за сигурност, че купува уред, който не само работи добре, но и реално ще намали сметките му за години напред.

- Приказката “евтиното излиза скъпо” олицетворява ли цялата идея зад тази кампания?

- Абсолютно. Често потребителите не осъзнават, че един бюджетен климатик за 700 лева може да им струва много повече в дългосрочен план заради високата консумация на ток и по-краткия живот. Нашите тестове показват, че разликата в сметките между модел от висок клас и евтин вариант може да достигне над 200 лева само за един отоплителен сезон. Нашата цел е да разбием този мит и да покажем, че правилният избор е инвестицията в качество, а чрез колективната покупка правим тази инвестиция много по-достъпна.

- Какви реални икономии могат да постигнат домакинствата, ако изберат енергоефективен климатик чрез кампанията? Колко значима е разликата в разходите за ток при по-качествените уреди в дългосрочен план?

- Спестяванията са по две направления. Първото е директната отстъпка от цената на уреда. Благодарение на големия брой участници, ние договаряме цени, които са недостижими за индивидуалния клиент, като отстъпките достигат до 370 лева. Към това трябва да добавим и стойността на включения професионален монтаж, който сам по себе си е сериозен разход. Второто, и по-важно, е дългосрочното спестяване. Както споменах, избирайки енергийно ефективен уред, участниците си гарантират над 200 лева по-ниски сметки всяка зима. Така ползите се усещат веднага и продължават години напред.

- Какво бихте казали на онези, които все още се колебаят дали да се включат? Как могат да са спокойни, че зад инициативата не се крие търговска схема, а реална полза за потребителите?

- Бих ги посъветвал най-простото: пробвайте, няма абсолютно никакъв риск. Регистрацията на сайта на кампанията www.obstapokupka.online е напълно безплатна и, искам да го подчертая, необвързваща. Тя не ви задължава да купувате нищо. Единственото, което правите, е да си дадете възможност да видите офертата, която сме договорили. Разглеждате моделите, виждате цените и сами преценявате дали това е изгодно за вас. Нямате какво да губите, а може да спестите стотици левове. Кампанията е активна до 31 октомври 2025 г., така че все още има време. За допълнителна информация, всички заинтересовани лица могат да се свържат с нас на телефон +359 882955139 или да изпратят имейл на [email protected], където да зададат своите въпроси.