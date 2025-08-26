КНСБ: Минималната заплата от 1 януари 2026 г. трябва да стане 1213 лева

Минималната работна заплата от 1-и януари 2026-а година трябва да бъде 1213 лева вместо сегашните 1077 лева - това каза за БНР главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Синдикалистите изразяват недоумение защо проектът на правителствено постановление за определянето ѝ все още не е публикуван, тъй като всички необходими данни от националната статистика вече са известни:

"Тревожи ни, тъй като остава по-малко от една седмица до крайния срок. В закона ясно пише, че на 1-ви септември трябва да имаме постановление на Министерския съвет, което да дава за обществено обсъждане новия размер на минималната заплата и видно от данните, тя трябва да бъде 1213 лева или 620 евро. Не мога да разбера защо само министърът на труда говори за минималната заплата, а в крайна сметка минималната заплата е ангажимент на цялото правителство дотолкова, доколкото нейния начин за определяне го има записан в Кодекса на труда и се надяваме да има възможно най-бързо реакция по тази тема".

Според Кодекса на труда минималната работна заплата се определя по специален механизъм и е 50% от средната заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година.