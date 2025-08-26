За три часа с влак от София до морето след 5 години (Обзор)

Модернизацията на жп трасето между Елин Пелин и Костенец върви ускорено, след като работата бе спряна за почти година

След 5 години с влак от София до морето ще може да се пътува за три часа. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов. Във вторник той инспектира строителните дейности по железопътната линия Елин Пелин - Костенец. Посещението му се състоя в района на село Габровица, където в момента се изграждат последните съоръжения по най-дългия 2,5-километров тунел от трите по трасето.

Караджов символично натисна бутона, с което даде старт на финалния етап преди пробиването на другия край на тунела.

Днес се видя, че

има светлина

в тунела за

българските

железници,

заяви министърът. Караджов описа участъка като изключително важен елемент от модернизацията на пътната инфраструктура.

10 участъка в момента са в ремонт. Министърът коментира, че до 2029 г. трасето ще бъде завършено. “Имаше огромно закъснение, когато през януари поех тази позиция. През цялата 2024 г. работата тук е била замразена, но строителите показаха, че могат да наваксат”, посочи Караджов. И допълни, че участъкът се оказал проблемен заради направените допълнителни укрепителни съоръжения.

Непосредствено след тунела се изграждат основите на виадукт, който ще бъде с дължина почти половин километър и височина 40 метра. Амбициите на министерството са чрез сравнително прави линии с малки завои това трасе да даде възможност влаковете

да развиват

скорост до

160 км/ч

от границата със Сърбия до Бургас.

Модернизацията на жп участъка е най-мащабният проект в програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”. Новата линия е с обща дължина 51 километра и преминава през труден планински терен, което налага изграждането на над 20 км тунели, най-дългият от които е 6,7 км. Предвидено е още строителството на 22 моста и виадукти с обща дължина на съоръженията приблизително 3 км. Правят се и 5 нови гари.

След завършването на проекта се предвижда влаковете да се движат със скорост от 160 км/ч за пътническите композиции и до 120 км/ч за товарните. Това ще съкрати времето за пътуване, ще повиши сигурността и ще увеличи капацитета на линията. Караджов обяви, че при средна скорост от 140 км/ч пътуването от София до Бургас ще отнема малко повече от три часа. Строителството е разделено на три лота – Елин Пелин–Вакарел, Вакарел–Ихтиман и Ихтиман–Костенец. Във всеки от тях вече се работи активно, като напредъкът е различен в зависимост от сложността на терена и съоръженията.

“Целта на реформата в железниците е тя да стане гръбнакът на българския транспорт. Така може да предложи конкурентна цена, съкратено време за пътуване и комфорт”, посочи Гроздан Караджов.