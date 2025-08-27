Брокери: 10-15% е скокът на недвижимите имоти

С 10-15% са скочили цените на апартаментите през последните месеци. Това каза по bTV брокерът Емил Друмев. Цените в столицата и тези във Варна, Бургас и Пловдив били сходни. Според специалиста няма някакъв съществен застой на продажбите преди еврото. Не виждам сериозно притеснение у купувачите, тревожат ги предимно високите такси, каза още Емил Друмев.