Стилияна Николова: Гимнастиката е моята работа, но...

Брокери: 10-15% е скокът на недвижимите имоти

2012
столичният кв. „Манастирски ливади“ Снимка: Google Street View

С 10-15% са скочили цените на апартаментите през последните месеци. Това каза по bTV брокерът Емил Друмев. Цените в столицата и тези във Варна, Бургас и Пловдив били сходни. Според специалиста няма някакъв съществен застой на продажбите преди еврото. Не виждам сериозно притеснение у купувачите, тревожат ги предимно високите такси, каза още Емил Друмев.

