КМГ: Китай отчете ръст на потребителите на 5G и гигабитов интернет за първите седем месеца на годината

През първите седем месеца на годината приходите от телекомуникационни услуги са се увеличили с 0,7% на годишна база, а обемът им е нараснал с 8,9%, съобщиха от Министерството на промишлеността и информационните технологии, съобщи КМГ.

До края на юли 686 милиона потребители на трите основни телекома в Китай са имали достъп до фиксиран широколентов интернет. Сред тях потребителите на гигабитов широколентов достъп съставляват една трета от общия брой.

Също до края на юли общият брой на 5G базови станции съставлява 36% от всички в страната, а делът на 5G потребителите от общия брой на мобилните абонати надвишава 60%.