КМГ: Ново китайско плаващо съоръжение за производство на втечнен газ отплава за Африка

КМГ

1040
Снимка: Китайска медийна група

Вчера новото плаващо съоръжение за производство на втечнен газ NGUYA FLNG, произведено в Китай, отплава от Чидун, провинция Дзянсу, към мястото на проекта в близост до Република Конго, съобщи КМГ.

Плаващите съоръжения за производство на втечнен природен газ (FLNG) позволяват директното втечняване и съхранение на извлечения газ в морски води, отдалечени от сушата.

Като един от най-сложните, скъпи и с висока добавена стойност продукти в сектора на морското инженерно оборудване, FLNG се считат за един от върховете в съвременното корабостроене и офшорната индустрия.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

