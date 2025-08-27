Вграждат радари и в "легнали полицаи"

Новата изкуствена пътна бабуна BumpGuard е дело на френски студенти и позволява подобряване на трафика и защитата на най-уязвимите участници в движението в райони, където максималната разрешена скорост е ограничена до 30 км/ч.

Как работи? Радар, поставен пред "лежащия полицай", измерва скоростта на насрещно движещите се коли, а информацията се предава на оборудване, което се активира само ако ограничението на скоростта бъде превишено. Светлинен сигнал предупреждава водача да намали скоростта, защото "лежащият полицай" ще се активира. Ако водачът не намали скоростта, "лежащият полицай" с метална пирамида с височина 9 см ще се активира. Когато устройството е монтирано близо до пешеходна пътека, втори светлинен сигнал информира пешеходците за пристигането на автомобил с превишена скорост. Този "лежащ полицай" е добро решение за монтаж в близост до училища, болници и др.

Теа Хофман и Луи Марконе, студенти от Нанси, стоят зад тази идея, а следващата стъпка е да започне производство през следващата година.