Европейските борси отчитат преобладаващо възходящо движение

Европейските борси започнаха възходящо ранната търговия

Предимно възходящо се движат основните индекси на водещите фондови пазари в Европа в днешната ранна търговия. Търговците са в очакване на тримесечните финансови резултати на производителя на чипове "Енвидиа" (Nvidia), информират Си Ен Би Си и БТА.

Изключение направи франкфуртският DAX, който отстъпи с 45,7 пункта или 0,19 на сто до 24 107,17 пункта към 11:25 часа българско време.

Парижкият CAC 40 прибави 28,62 пункта или 0,37 на сто до 7738,43 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна с 19,57 пункта или 0,21 на сто до 9285,37 пункта.

Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повиши с 0,55 пункта или 0,1 на сто до 554, 75 пункта.



