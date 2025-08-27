Продава се личният мерцедес на Айртон Сена

40-годишен Mercedes-Benz 190 E, собственост на легендарния пилот от Формула 1 Айртон Сена, ще бъде продаден на търг през ноември в Лондон от аукционната къща RM Sotheby's, а стойността на автомобила се оценява между 255 000 и 290 000 евро.

Това не е просто някакъв добре запазен мерцедес, а личният автомобил на Сена, който той купува през 1985 г., след като печели Състезанието на шампионите на Нюрбургринг. Това е една от надпреварата, която отбелязват началото на кариерата на феноменалния бразилец.

Младият Сена получава покана от Mercedes да се появи на откриването на тогавашната нова писта "Нюрбургринг". На старта са 20 от най-големите имена в моторните спортове по това време, включително Ники Лауда, Ален Прост и Карлос Ройтеман. Всички те карат тогавашния нов Mercedes-Benz 190 E 2.3-1.6, подготвен по състезателни спецификации.

Сена изумява всички присъстващи при дъждовни условия. Той стартира трети и изпреварва Лауда и Прост със своя сребърен металически мерцедес. След това заявява, че иска свой 190 за себе си.

Сена поръчал колата директно от завода през 1985 г. и я получил в Щутгарт в компанията на сънародника си Маурисио Гузелмин. След това я вкарал в гаража на резиденцията си в Ешър, Англия.