Си Цзинпин с най-голямата чистка на генерали след ...

Германската автомобилна индустрия съкрати близо 52 000 работни места само за година

Георги Луканов

1128
Автомобилната индустрия в Германия съкращава около 51 500 работни места за една година, което е почти 7% от работната сила в сектора, според последното проучване на счетоводната и професионална фирма за услуги EY. Никой друг сектор не е регистрирал загуби в такъв мащаб, се казва в доклада.

Като цяло, заетостта в промишлеността е била 5,42 милиона към края на юни, което е със 114 000 работни места, или 2,1%, по-малко от година по-рано. От 2019 г. насам секторът е загубил около 245 000 работни места. Приходите от промишлеността са спаднали с 2,1% през второто тримесечие, което е осмият пореден спад.

Автомобилните производители са изправени пред спадащи продажби, конкуренция от Китай и скъп преход към електрически автомобили.

Ян Брорхилкер от EY заяви, че намаляващото търсене в Китай, американските мита при президента Доналд Тръмп и слабите европейски пазари принуждават германските автомобилни производители и доставчици да намалят производството.

Както е посочено в проучването, други индустрии също са засегнати.

Големи компании, включително Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch, Continental, ZF и Porsche, стартираха програми за намаляване на разходите.

Брорхилкер предупреди, че тенденцията ще продължи, като ще засегне особено младите инженери, и заяви, че безработицата сред завършилите вероятно ще се увеличи - нещо, което Германия не е виждала от години.

