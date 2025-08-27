ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: С 4 милиарда ще бъде увеличен капиталът на Българската банка за развитие

Цветелина Стефанова

Албена Арабаджиева

Теменужка Петкова Снимка: Велислав Николов

Днес на заседание Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българска банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова след него.

И обясни, че една от основните цели на банката съгласно закона е да осигурява инструменти за финансиране на публични проекти и инвестиции, които са приоритетни за икономиката на страната. 

Средствата за увеличаване на капитала на ББР не влияят на по никакъв начин на дефицита. Това е операция, която е свързана с финансирането на бюджетното салдо и по никакъв начин не оказва въздействие на дефицита. Целта е свързана с дългосрочната възможност на банката да осигурява финансиране за важни за икономическия сектор проекти, които държавата е определила приоритетно , категорична бе тя. 

Очакванията за инвестиции са за изграждане на индустриални зони, във ВиК сектора, зелената енергия и енергийната ефективност, отбраната и сигурността. 

Ефектът пък цял да бъде увеличаване на приходите във фиска от инвестициите и увеличаване на дивидентите. 

За да прекъснем всякакви опити за спекулации, след вписването на увеличаване на капитала, твзи средства ще се съхраняват в сметка за чужди средства на Министерството на финансите. Този подход ще даде възможност тези средства да се обслужват в сметка на БНБ, това ще даде публичност и прозрачност и ще гарантира самостоятелността на банката.

На въпрос дали митниците са извършили проверка относно разпространявани в публичното пространство снимки на танкер, който разтоварва на пристанище "Росенец" руски петрол, Петкова отговори, че митническите органи са на място и в своята компетентност могат да извършват проверки.

Теменужка Петкова
