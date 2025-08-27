Кабинетът дава 1,5 млрд. лв. на БЕХ за ремонт на ПАВЕЦ "Чаира" и АЕЦ "Козлодуй"



промени по бюджета на енергетиката, С 1,5 млрд. лв. ще бъде увеличен капиталът на Българския енергиен холдинг. С тези пари ще се подпомогне ремонта на хидроагреготорите на ПАВЕЦ " Чаира", на АЕЦ "Козлодуй" и други инвестиционни проекти.

Това заяви енергийният министър Жечо Станков след заседанието на кабинета.

Така ще се увеличаване акционерното участие на държавата в БЕХ. Отпускането на средствата се прави във връзка с актуализирана бюджетна прогноза за 2025 - 2028 г. и няма да повлияе на дефицита, уточни Станков. И припомни, че "от българската енергетика се взеха средства за зърно, което българите така и не видяха", визирайки действията на бившия финансов министър Асен Василев.

В средносрочен план проектите в енергетиката са за над 15 млрд.лв. Два от хидроагрегаторите на "Чаира" трябва да бъдат реабилитирани, а 2 трябва изцяло да се подменят, над 700 км мрежа на ЕСО и газовия оператор трябва да бъдат наново изградени, необходими са инвестиции в 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй", а проектът, който е на първо място в програмата на правителството, е изграждането на 7 и 8 блок на американската компания "Уестингхаус", изброи Станков.

Основната цел на инвестициите в дъщерните дружества на БЕХ е повишаване на приходите и чрез дивидент да внасят повече средства в държавния бюджет.