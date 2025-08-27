ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Близо 17% повече са пътували българите в чужбина п...

Още директни влакове пускат Германия и Полша заради нарасналото търсене

Високоскоростните влакове на немската железница “Дойче бан”.

Германският национален железопътен оператор "Дойче Бан" (Deutsche Bahn) и полският държавен превозвач "Пe Ka Пе Интерсити" (PKP Intercity) обявиха, че от декември ще увеличат директните влакови връзки между двете страни в отговор на нарастващия пътнически интерес, предаде ДПА.

Пътниците ще разполагат със 17 директни връзки вместо сегашните 11, уточниха железопътните компании.

От 14 декември нов маршрут, свързващ Лайпциг, Вроцлав и Краков, ще предлага по два влака на ден във всяка посока, което ще съкрати времето за пътуване до Южна Полша от Мюнхен, Нюрнберг и Франкфурт с около два часа, допълва БТА.

Между Варшава и Берлин ще бъде пуснат и допълнителен всекидневен влак, с което общият им брой ще достигне седем, движещи се на интервали от два часа.

Железопътните оператори планират и нови нощни влакове, свързващи Берлин с Пшемишл на полско-украинската граница и Берлин с Хелм през Лодз и Варшава.

Досегашните нощни жп услуги между Мюнхен и Варшава ще бъдат разширени с допълнителни вагони, които да обслужват пътниците по маршрута Мюнхен – Краков – Пшемишл.

