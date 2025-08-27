Продадоха джипа на кралица Елизабет II за близо 240 хил. долара

Един от личните автомобили на покойната кралица Елизабет II беше продаден на търг за 175 500 паунда (237 346 долара). Джипът Range Rover, произведен през 2006 г., бе едно от любимите возила на кралицата.

Возилото се продаде на почти двойна цена от прогнозираната в началото на търга, организиран от Iconic Auctioneer на 23 август.

Търгът се състоя по време на фестивала Silverstone Festival 2025 - любимо събитие на автомобилните ентусиасти. Фестивалът предлага музика, храна, състезания и, разбира се, поредица от търгове за класически и съвременни автомобили, организирани в сътрудничество с Iconic Auctioneers.

Снимка на папараците, на която кралица Eлизабет II кара Range Rover около едно от своите имения, със слънчеви очила и шал на главата, някога беше често срещана в британската преса.

През годините кралицата често е забелязвана да шофира сама колите си, въпреки възможността да се вози с шофьор. През 1945 г. тя дори се преминава обучение за механик и шофьор на камион, за да може да служи на страната във Втората световна война.

Продаденият Range Rover е един от класическите модели на марката - L322. Произвежда се от 2002 до 2012 г. Задвижван е от 4,2-литров Supercharged V8 мотор, произведен от Jaguar.

Кралицата се сдобива с джипа през април 2006 г. и го кара до май 2008 г. Моделът е в зелен цвят, а салонът е със светла кожа. Оборудван е с допълнителни степенки, за удобство на кралицата, както и специални прегради за кучетата й. На предния капак има сребърна фигурка на лабрадор. Джипът Range Rover на покойната кралица Елизабет II СНИМКА: Iconic Auctioneers Джипът Range Rover на покойната кралица Елизабет II СНИМКА: Iconic Auctioneers

Преди да бъде продаден джипът е пребоядисан и е минал пълна сервизна проверка. Към момента той е с пробег от 120 хил. мили (193 121 км).

Интересът към търга за джипа на покойната кралица е бил голям. Новият собственик на кралския автомобил е от Карибите, който спечели наддаването пред конкурент от Япония.