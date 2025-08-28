ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ФБР разследва фаталната стрелба в училище в Минеап...

Най-бързата електрическа кола е китайска

Георги Луканов

964
Електрическият Yangwang U9. Снимка: Yangwang

Електрическите автомобили може да са невероятно бързи, когато става въпрос за ускорение, но за максимална скорост, те често трябва да признаят поражението си от двигателите с вътрешно горене. Rimac Nevera R наскоро достигна максимална скорост от над 431 км/ч, поставяйки нов световен рекорд за електрически превозни средства. Това е въпреки факта, че серийните автомобили с двигатели с вътрешно горене (поне теоретично) вече могат да надминат 500 км/ч. Екстравагантната подмарка Yangwang на BYD сега се доближи до това с модела U9.

Yangwang U9, подобно на Rimac Nevera R, беше подложен на сериозни тестове на пистата Automotive Testing Papenburg. Резултатът е максимална скорост от впечатляващите 472,41 км/ч. С цели 40 км/ч по-бързо от Rimac. Скоростта бе постигната от Yangwang U9 Track Edition, оборудван с четири електрически двигателя, произвеждащи комбинирана мощност над 3000 к.с.

Yangwang все още не продава автомобилите си в Европа, но това ще се промени следващата година. Yangwang U9 ще бъде допълнен от Yangwang U8, който е луксозен офроуд автомобил.

Електрическият Yangwang U9. Снимка: Yangwang
