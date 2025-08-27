КЗП: Търговците масово не спазват правилата при обявяване на цените в левове и евро

Във връзка с влезлите в сила разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите осъществява засилен контрол в търговски и туристически обекти на територията на цялата страна по направлението. Проверките са насочени и към начина на обозначаване на цените в лева и евро в процеса на въвеждане на еврото в страната.

Към настоящия момент резултатите от проверките показват установени множество несъответствия с изискванията на закона – липсват цени в евро, обявените цени в лева и евро са изписани с различни цветове, шрифтът на съответните валути е много по-дребен от цифрите и др.

Прави впечатление, че големи търговски вериги с обекти в цялата страна, които предлагат нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома и т.н., са част от тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване на цените.

КЗП предприе действия за отправяне на предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията, като след изтичане на предвидения преходен период - 8 октомври 2025 година, ще се налагат и предвидените в закона санкции. В случай на неизпълнение на определените в ЗВЕРБ изисквания, законът предвижда възможност за налагане на имуществени санкции и принудителни административни мерки от контролните органи, в т.ч. и от КЗП, след 08 октомври 2025 г.

КЗП полага максимални усилия за информиране на търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията.

КЗП напомня на всички търговци, че законът регламентира техните задължения, а именно:

- да обозначават цените на предлаганите от тях стоки и услуги едновременно в левове и евро;

- превалутирането да се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс – 1.95583;

- цената в евро се закръглява до втория знак след десетичната запетая съгласно общото математическо правило;

- обявените цени трябва да бъдат в близост една до друга, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт;

- двете цени трябва да са придружени с изписване насъответната валута;

- изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесноразбираемо, и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение;

- други.

КЗП обръща внимание, че редовното и вярно предоставяне на информация не е формалност, а инструмент за защита на потребителите и за предотвратяване на увреждане на техните интереси в процеса на въвеждане на еврото.

Същевременно напомня, че разпоредбата на чл. 55б, ал. 5 от ЗВЕРБ е в сила и е задължителна за всички търговци. Тази разпоредба от ЗВЕРБ задължава търговците да публикуват на интернет сайтовете си ценови листи, съдържащи данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени. Това задължение обхваща търговците на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти по ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, а е оставил преценката за начина на изпълнение на това тяхно самостоятелно задължение на търговците.

КЗП констатира, че до момента това законово изискване масово не се изпълнява. В интерес на потребителите и в защита на обществения интерес търговците са длъжни да започнат да публикуват ценовите листи, както е предвидено в Закона, както и да подават информацията към Комисията, като това е пряко свързано с прозрачността и доверието на хората по отношение на цените и процеса на въвеждане на еврото.

Призоваваме търговците незабавно да приведат дейността си в съответствие със ЗВЕРБ, за да се гарантира защита на правата на хората и сигурност при предстоящото въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да следи за изпълнението на законовите разпоредби и ще предприема необходимите действия при установени нарушения.

Съгласно чл. 55б, ал. 1 от ЗВЕРБ търговците са длъжни да публикуват ежедневно до 7.00 часа в машинночетим формат, позволяващ извличане на данни, на интернет страниците си информация за деня за индивидуалните продажни цени на предлагани за продажба стоки от състава на голямата потребителска кошница, определени от Комисията за защита на потребителите. Целта е да се гарантира, че преходът към еврото ще протича прозрачно и без увреждане на интересите на хората. На основание ал. 7 от същия член КЗП издава указания за съдържанието, обхвата и начина на предоставяне на тази информация, а в списъка по ал. 1 са посочени стоките, за които следва да се подава информация. След публикуването на указанията и списъка законовото задължение е в сила и търговците следва да го изпълняват.

Указанията по чл. 55б, ал. 7 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), както и списъкът по ал. 1 на същия член, са публикувани и са достъпни за ползване на електронната страница на Комисията за защита на потребителите.