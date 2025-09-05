В необятния свят на търговията, партньорствата с големи супермаркети могат да създават уникална възможност за устойчиво развитие и успех. Като водеща компания в ритейл индустрията „Фантастико“ вече години наред приветства предприемачи, готови освен да превърнат идеите си в реалност, да делят един покрив и клиенти с търговската верига. Площите, които компанията отдава под наем в своите обекти, започват от 2 кв. м и стигнат до 1000 кв. м.

Нечовешки успех

Преди 9 години от Зоомагазини д-р Стефанов започват разговори с „Фантастико“ за партньорство с идеята да снабдяват супермаркетите от веригата с храни за домашни любимци. Преговорите обаче претърпяват обрат, който довеж­да до раждането на изцяло нов биз­нес модел, наречен „Зоозинче“ - малък обект, който търговската верига позиционира след зоната с касите, разказва Марио Иванов, главен изпълнителен директор на „Зоо Груп Стефанов“.

Снимка: Зоо Груп Стефанов

„Тога­ва в главата ми беше Законът на Паре­то – 20% от стоките в обекта обикнове­но генерират 80% от оборота, и си казах, че трябва да открием тези 20% и да ги изнесем на точно такъв тип място, през което минават изключително много хора, отишли с идеята да пазаруват“, казва Иванов.

Снимка: Зоо Груп Стефанов

Прогресът не спира дотук, от компанията продължават да развиват идеите си, като освен Зоозинчета, създават и обекти по-голям формат. Прибавят към марката оригиналния слоган – „Нечовешки магазин“, а в допълнение печелят доверието на любителите на четириноги с това, че отказват да продават животни в обектите си.

„Бизнесът ни нарасна многократно от старта на партньорството ни. „Фантастико“ е магазин от по-висок клас и веднага стана ясно, че ви­зията и клиентите ни се припокриват в много голяма степен. И двете вериги залагаме на модерна визия и шопинг изживяване от по-висок клас, което дава добавена стойност за потребителя. С течение на времето кли­ентите на „Фантастико“ сами започнаха да търсят Зоозинчетата и Нечовешките магазини и мрежата, ес­тествено, се разрастна, за да достигне до 9 на брой Зоозинчета и 5 магазина от по-голям формат“, добавя Иванов. Днес от компанията се радват на десетки обекти в София и в още 13 града от страната.

Достъпност и развитие с грижа към клиента

От 2017 г. насам aптеки Subra си партнират успешно с „Фантастико“ и вече имат 13 обекта в супермаркетите от веригата, в които предлагат разнообразие от медикаменти, хранителни добавки, дермокозметика и медицински изделия. „Фантастико“ е утвърдена търговска верига с голямо потребителско доверие и голям поток от клиенти. Партньорството ни с тях предоставя на Subra възможността да достигнем до широка аудитория и да предложим своите продукти и услуги на повече хора. Разположението на аптеките в обекти на „Фантастико“ осигурява удобство за клиентите и допринася за успешното развитие на бизнеса”, посочват от екипа нa Subra.

Снимка: Аптеки Subra

От Subra откриват нови аптеки на ключови локации и разширяват значително присъствието си в търговската мрежа. „Работата в търговска среда с голям човекопоток ни предостави възможността да увеличим видимостта на своите продукти и услуги, да привлечем нови клиенти и да укрепим отношенията с настоящите. Големият търговски поток също така позволява на компанията да оптимизират своите процеси и да постигнат икономии от мащаба, което води до по-добри цени и условия за клиентите. Партньорството спомага за укрепване на бранда и за постигане на устойчив растеж на бизнеса“, споделят с гордост от Subra.

Градски вкус в ритейл среда

В три от супермаркетите на „Фантастико“ клиентите могат да намерят и прясно приготвената храна от семейната компания Eddy’s. Колаборация, която започва в средата на миналата година. „За кратко време партньорството ни отвори нови възможности за разширение на присъствието ни сред нов тип клиенти. Научи ни как да адаптираме бранд с градско позициониране към ритейл среда, без да правим компромис с идентичността си. В лицето на „Фантастико“ открихме сериозен и отговорен партньор – с общ стремеж към развитие, качество и лично отношение към клиентите. За нас това не е просто търговска платформа, а възможност да разгърнем потенциала си в среда, която споделя нашите принципи“, посочва Едгар Егиазарян, основател на веригата Eddy’s. Така бизнесите растат не само в конкуренция, но и в синхрон. „Големият поток ни мотивира да поддържаме безкомпромисно качество и ни държи винаги във форма. Освен това, партньорството с утвърдена верига като „Фантастико“ носи доверие – за много клиенти това е първото им запознанство с Eddy’s“, посочват от компанията.

Снимка: Eddy’s

Крачка напред с концепцията Shop in Shop

Повече от 20 години ФАНТАСТИКО ГРУП успешно развива концепцията Shop in Shop. От търговската верига предоставят възможността за наемане на търговски площи на самостоятелни търговци вътре в обекта, в търговската зала на супермаркети „Фантастико“ и зад касовото пространство. От компанията предлагат площи в няколко направления: зарядни станции за електромобили, автоматизирани вендинг машини и пощенски станции – от 2 до 5 кв. м, киоски – от 5 до 15 кв. м, както и самостоятелни търговски обекти – от 30 до 1 000 кв. м. „Ежедневно полагаме общи усилия за предоставяне на висококачествени услуги и изживяване на нашите общи клиенти. Стратегията на веригата е клиентите да получат достъп до необходимите фармацевтични стоки, пощенски услуги, разплащания, застраховки, почистване на дрехи и други. Заедно с това допълваме и спектъра на хранителните стоки с нови предложения, които развиваме с нови партньори“, посочва Тодор Левенов, директор „Експанзия“ в компанията.

Доверието, което движи бизнеса

Все повече бизнеси разпознават „Фантастико“ като ценен партньор за развитие на търговската си мрежа, като отчитат плюсовете от сътрудничеството си с българската семейна компания.

„Партньорството с утвърдена търговска верига като „Фантастико“ може да предостави значителни възможности за растеж и разширяване на бизнеса. Силно препоръчваме на други бизнеси да обмислят подобно партньорство, като се възползват от предимствата на споделените ресурси, увеличената клиентска база и възможността за подобряване на обслужването“, споделят от екипа на Subra.

Реални бизнес резултати виждат и от „Зоо Груп Стефанов", които продължават да глезят домашните любимци със своите предложения. „Двете вериги – „Фантастико“ и „Нечовешки магазини“ – успяха и поотделно, и заедно да обърнат внимание на потребителя, като му предоставят услуга от много висок клас. Синергията впоследствие на изграденото партньорство донесе огромни ползи за бизнеса ни – като подходящи локации, нови клиенти, по-високи средни стойности на кошницата и разбира се огромните имиджови ползи от това да имаш магазини в обектите на „Фантастико“, посочват от „Нечовешки магазин“.

Удовлетворени от партньорството с търговската верига са и от Eddy's. „Ако сте бизнес с характер и вярвате в стойността на това, което предлагате – партньорството с „Фантастико“ може да бъде правилната стъпка напред. Това е мрежа, която не просто продава, а изгражда доверие – както към клиентите, така и към марките, с които работи. Ние го почувствахме още в началото – и днес сме благодарни, че имаме такъв партньор до себе си“, добавя Едгар Егиазарян.