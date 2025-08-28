Собственик откри откраднат Lamborghini Huracan EVO, използвайки Google и ChatGPT

Полицейските служби по целия свят се борят с кражбите на автомобили, но един собственик ги замести успешно. Използвайки изкуствен интелект, той успя да намери своя Lamborghini Huracan EVO, който му беше откраднат преди две години.

Андрю Гарсия от окръг Ориндж, Калифорния, изгубил вяра че ще си върне супер колата, докато в Instagram не се появило странно съобщение, според Klix.ba. Продаде ли тази кола, пишело в един от коментарите до новите снимки на ламборгинито.

Гарсия решил да започне собствено разследване. Той въвел снимките в ChatGPT, свързал го с инструментите за локализиране на Google и успял да събере достатъчно данни, за да разкрие местоположението на колата. Следата го отвела до Денвър, Колорадо, където уведомил полицията, която потвърдила, че това е откраднатият Huracan на Гарсия.