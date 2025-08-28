Европейските производители искат ЕС да отложи забраната за продажба на бензинови коли

Целите на Европейския съюз за намаляване на емисиите на CO2 от превозните средства, включително 100% намаление за леките коли до 2035 г., вече не са постижими, заявиха лидерите на европейската асоциация на производителите на автомобили (АСЕА) и доставчиците за автомобилната индустрия. Европейските производители настояват ЕС да отложи забраната за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме лидерите на автомобилния сектор на 12 септември, за да обсъдят бъдещето, в което те са изправени пред двойни заплахи - китайската конкуренция при електромобилите и американските мита.

В писмото до Фон дер Лайен, главният изпълнителен директор на Mercedes Ола Келениус и Матиас Цинк, изпълнителен директор за силови агрегати и шасита в Scheffler, заявиха, че европейските производители са поели ангажимент да постигнат целта на ЕС за нулеви нетни емисии до 2050 г.

Те обаче подчертаха, че производителите от ЕС сега са изправени пред почти пълна зависимост от Азия за батерии, както и пред неравномерна инфраструктура за зареждане, по-високи производствени разходи и американските тарифи.

Настаяват че ЕС трябва да се откаже от целите за нови превозни средства, като например намаляване на емисиите на CO2 с 55% в сравнение с нивата от 2021 г. за леки автомобили и 50% за микробуси до 2030 г., и 100% за двата сегмента до 2035 г.

"Постигането на строгите цели за емисиите на за автомобили и микробуси за 2030 и 2035 г. просто вече не е осъществимо в днешния свят", се казва в писмото.

Правните задължения и санкциите не биха насърчили прехода, добавиха те.

"Електрическите превозни средства ще бъдат водещи, но трябва да има място и за (plug-in) хибриди, удължаващи пробега, високоефективни превозни средства с двигатели с вътрешно горене, водород и декарбонизирани горива", добовят автомобилните босове.

Правилата за емисиите на CO2 за тежкотоварни камиони и автобуси също трябва да бъдат преразгледани, подчертават от асоциацията.

През март Комисията се съгласи да даде на производителите на автомобили допълнително време за постигане на целите за намаляване на емисиите на CO2, първоначално определени за 2025 г.