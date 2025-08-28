ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха движението по новия мост в "Бакърена фабри...

Времето София 26° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21186610 www.24chasa.bg

КМГ: Обемът на китайската индустрия за данни е над 5,8 трилиона юана

КМГ

792
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На провеждащото се в момента Международно изложение на индустрията за големи данни 2025 бе съобщено, че обемът на китайската индустрия за данни е над 5,8 трилиона юана, а прогнозите са през периода 2025-2030 г. да поддържа средногодишен темп на растеж от над 15%.

Индустрията за данни обхваща основно шест сектора, включително разработване и използване, разпространение и търговия с данни.

Зам.-директорът на Националния изследователски институт за данни Дзян Дзян, заяви, че по предварителни оценки в индустрията са заети над 5 милиона души. Развитието на сектора е довело и до появата на нови професии като анотатори, брокери, специалисти по данни и инженери по алгоритми.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя