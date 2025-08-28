ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ организира в Ливърпул събитие за културно-обра...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21186630 www.24chasa.bg

КМГ: Пекин представи план за изграждането на поне 20 5G фабрики до 2027 г.

КМГ

1156
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайската столица Пекин представи план за ускорена интеграция на 5G и индустриалния интернет, насочен към изграждането на поне 20 5G фабрики до 2027 г.

Той предвижда създаването не по-малко от 50 специфични за индустрията 5G мрежи и развитието на необходимия брой доставчици на цялостни и специфични за индустрията 5G приложни решения.

Приоритет ще бъде даден на оптимизирането на покритието на 5G мрежата в ключови производствени зони и райони с гъсто присъствие на предприятия чрез внедряване на индустриални 5G частни мрежи и 5G-Advanced (5G-A).

Водещи компании в сектори като електроника, автомобили, оборудване и биофармацевтика ще стимулират изграждането на 5G фабрики.

Пекин също така ще насърчава технологичните иновации чрез валидиране на 5G приложения в области като промишлено производство, свързани автомобили и здравеопазване. Градът планира да ускори изследванията и предварителното внедряване на 6G в индустриални условия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Наука и технологии

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя