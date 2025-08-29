ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пълен жребий за Шампионската лига

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21186739 www.24chasa.bg

Скоростта, показвана от приложенията, е по-точна от фабричната в колата

Георги Луканов

[email protected]

1240
Всички важни функции за управление на навигацията, музиката, телефона и темпомата са качени на удобния кожен спортен волан, който отлично си пасва на кръглия скоростомер и оборотомер.

Вероятно няма шофьор, който да не разполага с поне едно навигационно приложение със скоростомер на смартфона си и да го използва докато пътува. Почти винаги показателите от телефона и фабричните на колата за моментната скорост не съвпадат.

За да отговарят на международните стандарти, приети и в Европа, скоростомерите на автомобилите не трябва да показват скорост, по-ниска от действителната.

Скоростомерите могат да показват скорост до десет процента по-висока, но никога по-ниска от истинската.

Тъй като скоростомерите обикновено показват по-висока скорост, това е основната причина, поради която има разлика между скоростта, показвана от автомобила, и тази, показвана в навигационните приложения.

Приложенията, от друга страна, изчисляват скоростта с помощта на GPS система, която проследява местоположението на превозното средство.

Следователно, скоростта, показвана в приложенията, предоставяни от сателитната навигация, е много по-точна от тази, показана на скоростомера на автомобила.

Всички важни функции за управление на навигацията, музиката, телефона и темпомата са качени на удобния кожен спортен волан, който отлично си пасва на кръглия скоростомер и оборотомер.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя