Скоростта, показвана от приложенията, е по-точна от фабричната в колата

Вероятно няма шофьор, който да не разполага с поне едно навигационно приложение със скоростомер на смартфона си и да го използва докато пътува. Почти винаги показателите от телефона и фабричните на колата за моментната скорост не съвпадат.

За да отговарят на международните стандарти, приети и в Европа, скоростомерите на автомобилите не трябва да показват скорост, по-ниска от действителната.

Скоростомерите могат да показват скорост до десет процента по-висока, но никога по-ниска от истинската.

Тъй като скоростомерите обикновено показват по-висока скорост, това е основната причина, поради която има разлика между скоростта, показвана от автомобила, и тази, показвана в навигационните приложения.

Приложенията, от друга страна, изчисляват скоростта с помощта на GPS система, която проследява местоположението на превозното средство.

Следователно, скоростта, показвана в приложенията, предоставяни от сателитната навигация, е много по-точна от тази, показана на скоростомера на автомобила.