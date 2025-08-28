Китай удължава с пет години антидъмпинговите мита върху вноса на фенол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай удължи антидъмпинговите мита върху фенола, внасян от САЩ, Европейския съюз, Южна Корея, Япония и Тайланд, за пет години, считано от 29 август, съобщи днес китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс и БТА.