Китай удължава с пет години антидъмпинговите мита върху вноса на фенол

Антидъмпинговите мита върху фенола влизат в сила от 29-ти август. Снимка: КМГ

Китай удължи антидъмпинговите мита върху фенола, внасян от САЩ, Европейския съюз, Южна Корея, Япония и Тайланд, за пет години, считано от 29 август, съобщи днес китайското министерство на търговията, цитирано от Ройтерс и БТА.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Антидъмпинговите мита върху фенола влизат в сила от 29-ти август.

