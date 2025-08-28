КЗП публикува списък стоки, чиито цени ще се следят заради еврото

Комисията за защита на потребителите публикува на своя сайт списък стоки, чиито цени ще се следят заради еврото.

Настоящите указания имат за цел да разяснят задълженията на търговците по чл. 55б, ал. 1, 2 и 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) относно ежедневното публикуване и предоставяне на информация за индивидуалните продажни цени на определени стоки (т.нар. „голяма потребителска кошница", определена от Комисията за защита на потребителите). Документът предоставя конкретни инструкции за търговските вериги относно това как следва да подават данни за потребителските цени на стоките към информационния портал.

Настоящите указания не обхващат ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, с която законодателят е вменил пряко задължение на търговците да публикуват на интернет сайтовете си ценови листи, съдържащи следната информация: данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени. Това задължение обхваща търговците на дребно с хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти, с оборот за предходната финансова година над 10 000 000 лв. Законодателят не е предоставил на КЗП правото да дава указания или да посочва примерни продукти по ал. 5 на чл. 55б от ЗВЕРБ, а е оставил преценката за начина на изпълнение на това тяхно самостоятелно задължение на търговците.