ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ ще облага с мита и евтини пратки под 800 долар...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21188078 www.24chasa.bg

Новият хибрид Volvo XC70 минава 1200 км, от тях 200 само на ток

Георги Луканов

[email protected]

1512
Хибридният кросоувър XC70 първоначално ще се предлага само в Китай. Снимки: Волво

Новият Volvo XC70 SUV е първият plug-in хибрид с дълъг пробег на марката, предлагащ изцяло електрически пробег от над 200 км в рамките на тестовия цикъл CLTC. Общо автомобилът обещава преход от 1200 км без зареждане - ток или бензин, най-дългият от всички хибриди на Volvo до момента. 

XC70 първоначално ще се предлага в Китай. Компанията планира да го пусне и на пазара в Европа, най вероятно догодина.

Благодарение на бързото зареждане, батерията може да се презареди от нула до 80% за 23 минути. Автомобилът поддържа и двупосочно зареждане, което позволява на потребителите да захранват външни устройства, когато са оборудвани с необходимия адаптер.

Volvo XC70 разполага с ясен 12,3-инчов дисплей за водача и голям свободно стоящ 15,4-инчов хоризонтален централен дисплей. Хоризонталният формат позволява на водача да вижда голяма навигационна карта, като същевременно има място за други ключови функции. Освен това може да се избере 92-инчов head-up дисплей с добавена реалност.

Хибридният кросоувър XC70 първоначално ще се предлага само в Китай. Снимки: Волво
Хибридният кросоувър XC70 първоначално ще се предлага само в Китай. Снимки: Волво
Хибридният кросоувър XC70 първоначално ще се предлага само в Китай. Снимки: Волво
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя