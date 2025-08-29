Новият хибрид Volvo XC70 минава 1200 км, от тях 200 само на ток

Новият Volvo XC70 SUV е първият plug-in хибрид с дълъг пробег на марката, предлагащ изцяло електрически пробег от над 200 км в рамките на тестовия цикъл CLTC. Общо автомобилът обещава преход от 1200 км без зареждане - ток или бензин, най-дългият от всички хибриди на Volvo до момента.

XC70 първоначално ще се предлага в Китай. Компанията планира да го пусне и на пазара в Европа, най вероятно догодина.

Благодарение на бързото зареждане, батерията може да се презареди от нула до 80% за 23 минути. Автомобилът поддържа и двупосочно зареждане, което позволява на потребителите да захранват външни устройства, когато са оборудвани с необходимия адаптер.

Volvo XC70 разполага с ясен 12,3-инчов дисплей за водача и голям свободно стоящ 15,4-инчов хоризонтален централен дисплей. Хоризонталният формат позволява на водача да вижда голяма навигационна карта, като същевременно има място за други ключови функции. Освен това може да се избере 92-инчов head-up дисплей с добавена реалност.