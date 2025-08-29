Второ поколение за модерния "голф"

Осем години след премиерата Volkswagen T-Roc навлезе във второто си поколение. "Вторият" Volkswagen T-Roc, наричан от мнозина модерния "голф" заради огромната му популярност и затова, че е базиран на платформата MQB Evo.

Кросоувърът е дълъг 4373 мм - със 122 повече от предшественика си. Междуосието също е нараснало (с 28 милиметра до 2631), което е увеличило пространството на втория ред седалки и в багажника, който вече побира поне 475 литра товар (+30).

В началото кросоувърът ще се предлага в "меки хибридни" версии с 1,5-литров eTSI двигател и 48-волтов електромотор, който за кратко произвежда 19 конски сили. Те работят със седемстепенна "роботизирана" скоростна кутия и развиват 116 или 150 конски сили (съответно 220 и 250 Нм). По-късно гамата ще включва хибридна система, базирана на TSI evo2 1.5, също в два варианта на мощност - 136 и 170 конски сили (306 Нм и в двата случая).

Накрая ще се появи и двулитров TSI двигател, включително мека хибридна версия. Заедно с него T-Roc ще получи задвижване на всички колела 4Motion. Първоначално ще се предлага само с предно задвижване.

Външно кросоувърът се е доближил до семейството електрически автомобили на Volkswagen. Освен факта, че T-Roc е станал по-модерен, аеродинамиката му се е подобрила: коефициентът на съпротивление се е увеличил с 10 процента до 0,29.

В интериора има по-малко пластмаса (с 20 процента вече са направени от рециклирани материали) и повече плат. В центъра е инсталиран 10,4- или 12,9-инчов екран, в зависимост от конфигурацият, а арматурното табло е 10-инчово.

T-Roc може да има също така ergoActive седалки с 14-посочно електрическо регулиране и масаж, аудио система Harman Kardon и много електронни асистенти. Те включват нова система за предупреждение при напускане на паркинга и дистанционно паркиране Park Assist Pro.