Peugeot обнови хечбека и комбито 308, запазва дизела

Peugeot 308 и неговата SW версия от трето поколение дебютираха през 2021 г., а сега, четири години по-късно, дойде време за обновяване.

С актуализацията Peugeot 308 губи своите характерни LED "лъвски зъби". Вместо това получава дневни светлини с "ноктоподобни щрихи" и големи секции от основните фарове, разположени под тях. Базовата версия Allure е оборудвана с диоди, а версиите GT и GT Premium от висок клас са оборудвани с матрична оптика с динамични мигачи. Освен това, осветеното лого на Peugeot дебютира на модела 308.

Платформата е същата - EMP2, която Peugeot 308 споделя с Opel Astra и DS 4, вече известен като Nо4.

Французите не са се отказали от дизела. Гамата включва 1,5-литров BlueHDi със 130 конски сили, работещ в тандем с осемстепенна автоматична скоростна кутия.

Другите варианти са електрифицирани в различна степен. Има "мек хибрид", базиран на 1,2-литров турбо 3-цилиндров двигател с мощност 145 конски сили и електрически мотор, вграден в скоростната кутия e-DCS6. Алтернативата е plug-in хибрид с 1,6 турбо двигател със 195 конски сили, e-DCS7 и батерия с капацитет 17.2 киловатчаса, осигуряваща до 85 километра електрически пробег.

Изцяло електрическият вариант E-308 се задвижва от предно разположен електромотор със 154 конски сили. Захранва се от батерия с капацитет 58,4 киловатчаса, като пробегът е 452 километра (+37 в сравнение с версията преди). От източник на постоянен ток електрическият автомобил може да се зареди от 20 до 80 процента за 32 минути. Освен това тук е внедрена технология V2L (Vehicle to Load), която позволява автомобилът да се използва за захранване на електрически устройства.

Peugeot отбелязва, че новият модел е направен на 31 процента от екологично чисти материали, включително рециклирани материали. 308 SW е леко пораснал по размер и вече може да побере от 598 до 1487 литра товар, в зависимост от позицията на облегалките на задните седалки. Те се сгъват в съотношение 40:20:40, а за удобство е добавена електрическа задна врата.