Найден Петров: Голяма част от успеха ни се дължи на партньорството с „Лидл България“

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е „Старт 2005“. Специализирано е в отглеждането на малини, боровинки, къпини, ягоди и френско грозде. Собственикът на компанията Найден Петров започва бизнеса си с малко малиново стопанство в Попово през 2000 г., а днес обработва 870 дка. Инвестира в поливни системи, нови технологии и високи производствени стандарти. От 2018 г. е партньор на „Лидл България“, което е истинско предизвикателство, защото изискванията на търговската верига за качеството на продукция са големи. Плодовете трябва да са не само свежи, но и чисти като съдържание. А за да се случи това, са нужни плодородна земя, хубава вода и строго спазване на правилата по цялата верига – от полето до магазина. За успешното партньорство с „Лидл България“ разговаряме с Найден Петров.

- Г-н Петров, промените в климата са вече факт – пороите и градушките се редуват с жеги и продължителни засушавания. Какво е в момента да имаш „фабрика“ под открито небе?

- Да имаш „фабрика“ под открито небе винаги е било предизвикателство. Но през последните години климатът се промени и обстановката стана абсолютно непредвидима. Отглеждането на плодове на открито стана рисково начинание, което ни кара да инвестираме в повече оранжерии и мрежи за сянка. Преди 7 години страдахме много и от градушки, затова инсталирахме генератор за шокови вълни, който ползваме около 15 пъти в годината и така успяваме да се предпазим. 

- Помагат ли наистина мрежите за сянка?

- Помагат в определена степан, но при 40 градуса е трудно и с тях. Те пазят сянка, но и под тях температурата е много висока. Разбира се, не допускаме растенията да изсъхнат, защото разполагаме с най-модерните технологии в тази област. Но плодовете спират да зреят. Просто блокират и чакат да минат горещините.

- В Германия учените работят върху възможностите за отглеждане на почти всички култури в защитена среда, ако навън стане невъзможно заради екстремните горещини. В оранжериите ли е бъдещето според вас?

- Определено. Отглеждането в защитена среда по отношение на температура, влажност, светлина е пътят напред. Това е пътят за постигане на сигурност в производството в бъдеще, по който всички в сектора трябва да вървим. Важно е също въвеждането на нови технологии и поливни системи. Проблемът е, че са необходими големи инвестиции, защото в България сме доста по-назад от Германия, за която дадохте пример.

- Вие как стартирахте вашия бизнес? Колко голямо беше стопанството ви първоначално?

- Ние започнахме с 11 дка преди 25 години, сега имаме 870 дка, на които вече отглеждаме не само малини, но и боровинки, къпини, ягоди и френско грозде. От 4-5 години, откакто установихме, че климатът сериозно се променя, започнахме да строим оранжерии и вече имаме 100 дка и 50 дка, които са покрити с мрежа за сянка. Плановете ни са още по-амбициозни. Поставили сме си за цел до 2 години да имаме поне 200 дка оранжерии и поне още толкова дка мрежи за сянка, за да успеем.

- Какви грижи полагате за отглеждането на нежни и крехки плодове като малините и боровинките? Какъв е пътят им до нашата трапеза?

- Полагаме много грижи. Всички се берат само на ръка, когато са за прясна консумация. За тази цел в сезона са ни нужни над 200-250 човека. Всяка заран работата започва в 6 часа, за да могат плодовете да се берат, когато е по-хладно. След това се придвижват максимално бързо до нашия цех за пакетиране, където ги охлаждаме, пакетираме и още в същия ден трябва да са в магазините, за да бъдат здрави, ароматни, вкусни. Работи се като на поточна линия във фабриката. Всичко е разчетено до минути. Колкото е по-топло, толкова повече трябва да се бърза. Ако в нормален ден малините се берат за около час, в горещините трябва да се сгъсти програмата – берем и през 15-20 минути ги вкарваме да се охладят и още същия ден да стигнат до щандовете на Lidl.

- Партньорството ви с „Лидл България“ е от седем години? Защото не започна по-рано? Вие вече сте имали нужните площи.

- Да, имахме големи площи, но преди 10 години отглеждахме малини основно за преработка. Постепенно взехме решение да преминем към малини, които са подходящи за прясна консумация. Но такава промяна не става с един замах. Първо трябваше да изберем най-подходящите сортове. За целта проучихме 50-60 различни сорта – някои от тях не ставаха за „пресния“ пазар, други бяха неподходящи за нашия климат. Накрая избрахме, но трябваха 4-5 години, за да бъдем готови да работим с Lidl и да можем да покриваме техните високи стандарти.

- Имате хубава реклама за качеството на продукцията за „Лидл България“. Как контролирате за наличие на остатъци от над 800 вида пестициди?

- Политиката на „Лидл България“ съвпада изцяло с нашите идеи за качество на продукцията. Ние още от самото начало на нашия бизнес сме се старали да отглеждаме чисти плодове. Внимателно подбираме препаратите, с които се третират растенията, и избираме такива, които са на органична основа. С акарите се борим като използваме хищни акари. Купуваме ги, залагаме ги и те започват да ядат вредните.

- Това е един вид биологична защита, както се използват калинки срещу листните въшки.

- Да, така намаляваме използването на препарати за пръскане на растенията. Стремим се там, където можем, да прилагаме практики, които са по-щадящи и близки до природата.

- Изискванията на „Лидл“ са 3 пъти по-строги от нормативните. Например, ако в малините се допуска нормативно даден пестициден остатък да има стойности до 0,6 мг/кг, изискването на Lidl е до 0,2 мг/кг. Как се вписвате в тези граници?

- Успяваме със стриктно следване на правилата. Ще ви дам един пример. Ако все пак се стигне до използване на някакъв препарат, чиято карантина е 3 дни, ние не си позволяваме да дадем продукция на Lidl преди 12-ия ден. За целта си имаме агрономи, които следят процеса. Задължително преди да започнем да берем някакъв плод или преди да направим първата доставка, даваме проба за изследване. Целта е да сме сигурни, да сме спокойни, защото Lidl от своя страна също правят проверки. Целта е, ако има проблем, той да се види преди стоката да е стигнала до търговската мрежа.

- Сертифицирани сте и по  GlobalG.A.P. Разкажете и за този сертификат. Какви гаранции дава той за качеството на продукцията?

- Този сертификат обхваща контрола върху всички етапи на производство – от посадъчния материал до крайния продукт. Получаването му не е лесно. Сертифициращата фирма проследява целия процес и издава сертификат, само ако е сигурна, че няма къде да сбъркаш с нещо. От тази година включиха към сертификата и изисквания за отношението към работниците. С други думи работата на стопанството се оценява изцяло, комплексно, но това гарантира, че продукцията отговаря на всички изисквания за качество и безопасност. Така че изискванията са много, но благодарение на тях ние се научихме как да правим нещата. Инвестицията си заслужава, защото тя гарантира на клиентите, че продаваме чиста продукция.

- По-взискателни ли станаха потребителите?

- С всяка година стават по-взискателни. Ние също ставаме по-добри и се стремим да им даваме плодове с по-високи вкусови качества. Учим се взаимно.

- Изнасяте ли чрез Lidl на други пазари?

- От четири години изнасяме малини в Румъния. И се радваме, че извън границите на страната могат да се насладят на истински, сладки и вкусни български плодове, като се надяваме, че ще започнем да изнасяме и за други пазари.

- Често казват, че вкусът на българските плодове и зеленчуци е неповторим. Това така ли е според вас? Или просто е мит?

- Аз много пътувам в чужбина, за да се уча. Опитвал съм другаде и домати, и малини, и боровинки. Нашите са едни от най-сладките. Вероятно това се дължи на климата, на водата, почвата или на всички тези фактори заедно. При нас, край Попово, малините се отглеждат на площи с лек северен наклон, което е най-подходящо място за тях, и може би това е една от причините за прекрасния им вкус.

- Периодично се чуват гласове срещу големите търговски вериги и се говори за налагане на различни такси. Как ще коментирате?

- От нашия дългогодишен опит мога да кажа, че голяма част от нашия успех се дължи на партньорството ни с „Лидл България“, защото ние не произвеждаме стока с дълъг срок на годност. За нас е важно тя да достигне максимално бързо до клиента и да има пазар. А Lidl ни осигурява точно това, от което имаме нужда. И най-важното за мене е, че за тези години винаги сме имали коректни отношения. Винаги сме получавали разбиране. Никой и никога не ми е искал нито такси, нито нещо подобно.

- Имате ли свой незабравим момент в работата си с търговската верига?

- Никога няма да забравим начало, когато водихме разговори и ни казаха, че искат да работят с нас. Особено вълнуващи бяха първите доставки, когато треперехме дали ще ги харесат, как ще вървят. И когато всичко тръгна, си отдъхнахме.

- Какво ще пожелаете на „Лидл България“ за 15-ия рожден ден на компанията?

- Бих искал още много години да работим заедно, а „Лидл България“ да продължи с растежа и иновациите. И най-вече да подкрепя българските производители и да радва клиенти си с високо качество през следващите 15, а защо не и през следващите 30 години.

