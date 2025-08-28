Найден Петров: Голяма част от успеха ни се дължи на партньорството с „Лидл България“

Сладките малини от Попово стигнаха румънския пазар

През ноември 2025 г. се навършват 15 години от стъпването на Lidl на българския пазар. Това са 15 години на труд, развитие, израстване и нови идеи, в които българският вкус е неизменна част от историята на компанията. През тези години търговската верига създаде здрави бизнес партньорства с над 300 български предприятия, едно от които е „Старт 2005“. Специализирано е в отглеждането на малини, боровинки, къпини, ягоди и френско грозде. Собственикът на компанията Найден Петров започва бизнеса си с малко малиново стопанство в Попово през 2000 г., а днес обработва 870 дка. Инвестира в поливни системи, нови технологии и високи производствени стандарти. От 2018 г. е партньор на „Лидл България“, което е истинско предизвикателство, защото изискванията на търговската верига за качеството на продукция са големи. Плодовете трябва да са не само свежи, но и чисти като съдържание. А за да се случи това, са нужни плодородна земя, хубава вода и строго спазване на правилата по цялата верига – от полето до магазина. За успешното партньорство с „Лидл България“ разговаряме с Найден Петров.

- Г-н Петров, промените в климата са вече факт – пороите и градушките се редуват с жеги и продължителни засушавания. Какво е в момента да имаш „фабрика“ под открито небе?

- Да имаш „фабрика“ под открито небе винаги е било предизвикателство. Но през последните години климатът се промени и обстановката стана абсолютно непредвидима. Отглеждането на плодове на открито стана рисково начинание, което ни кара да инвестираме в повече оранжерии и мрежи за сянка. Преди 7 години страдахме много и от градушки, затова инсталирахме генератор за шокови вълни, който ползваме около 15 пъти в годината и така успяваме да се предпазим.

- Помагат ли наистина мрежите за сянка?

- Помагат в определена степан, но при 40 градуса е трудно и с тях. Те пазят сянка, но и под тях температурата е много висока. Разбира се, не допускаме растенията да изсъхнат, защото разполагаме с най-модерните технологии в тази област. Но плодовете спират да зреят. Просто блокират и чакат да минат горещините.

- В Германия учените работят върху възможностите за отглеждане на почти всички култури в защитена среда, ако навън стане невъзможно заради екстремните горещини. В оранжериите ли е бъдещето според вас?

- Определено. Отглеждането в защитена среда по отношение на температура, влажност, светлина е пътят напред. Това е пътят за постигане на сигурност в производството в бъдеще, по който всички в сектора трябва да вървим. Важно е също въвеждането на нови технологии и поливни системи. Проблемът е, че са необходими големи инвестиции, защото в България сме доста по-назад от Германия, за която дадохте пример.

- Вие как стартирахте вашия бизнес? Колко голямо беше стопанството ви първоначално?

- Ние започнахме с 11 дка преди 25 години, сега имаме 870 дка, на които вече отглеждаме не само малини, но и боровинки, къпини, ягоди и френско грозде. От 4-5 години, откакто установихме, че климатът сериозно се променя, започнахме да строим оранжерии и вече имаме 100 дка и 50 дка, които са покрити с мрежа за сянка. Плановете ни са още по-амбициозни. Поставили сме си за цел до 2 години да имаме поне 200 дка оранжерии и поне още толкова дка мрежи за сянка, за да успеем.

- Какви грижи полагате за отглеждането на нежни и крехки плодове като малините и боровинките? Какъв е пътят им до нашата трапеза?

- Полагаме много грижи. Всички се берат само на ръка, когато са за прясна консумация. За тази цел в сезона са ни нужни над 200-250 човека. Всяка заран работата започва в 6 часа, за да могат плодовете да се берат, когато е по-хладно. След това се придвижват максимално бързо до нашия цех за пакетиране, където ги охлаждаме, пакетираме и още в същия ден трябва да са в магазините, за да бъдат здрави, ароматни, вкусни. Работи се като на поточна линия във фабриката. Всичко е разчетено до минути. Колкото е по-топло, толкова повече трябва да се бърза. Ако в нормален ден малините се берат за около час, в горещините трябва да се сгъсти програмата – берем и през 15-20 минути ги вкарваме да се охладят и още същия ден да стигнат до щандовете на Lidl.

- Партньорството ви с „Лидл България“ е от седем години? Защото не започна по-рано? Вие вече сте имали нужните площи.

- Да, имахме големи площи, но преди 10 години отглеждахме малини основно за преработка. Постепенно взехме решение да преминем към малини, които са подходящи за прясна консумация. Но такава промяна не става с един замах. Първо трябваше да изберем най-подходящите сортове. За целта проучихме 50-60 различни сорта – някои от тях не ставаха за „пресния“ пазар, други бяха неподходящи за нашия климат. Накрая избрахме, но трябваха 4-5 години, за да бъдем готови да работим с Lidl и да можем да покриваме техните високи стандарти.

- Имате хубава реклама за качеството на продукцията за „Лидл България“. Как контролирате за наличие на остатъци от над 800 вида пестициди?

- Политиката на „Лидл България“ съвпада изцяло с нашите идеи за качество на продукцията. Ние още от самото начало на нашия бизнес сме се старали да отглеждаме чисти плодове. Внимателно подбираме препаратите, с които се третират растенията, и избираме такива, които са на органична основа. С акарите се борим като използваме хищни акари. Купуваме ги, залагаме ги и те започват да ядат вредните.

- Това е един вид биологична защита, както се използват калинки срещу листните въшки.

- Да, така намаляваме използването на препарати за пръскане на растенията. Стремим се там, където можем, да прилагаме практики, които са по-щадящи и близки до природата.

- Изискванията на „Лидл“ са 3 пъти по-строги от нормативните. Например, ако в малините се допуска нормативно даден пестициден остатък да има стойности до 0,6 мг/кг, изискването на Lidl е до 0,2 мг/кг. Как се вписвате в тези граници?

- Успяваме със стриктно следване на правилата. Ще ви дам един пример. Ако все пак се стигне до използване на някакъв препарат, чиято карантина е 3 дни, ние не си позволяваме да дадем продукция на Lidl преди 12-ия ден. За целта си имаме агрономи, които следят процеса. Задължително преди да започнем да берем някакъв плод или преди да направим първата доставка, даваме проба за изследване. Целта е да сме сигурни, да сме спокойни, защото Lidl от своя страна също правят проверки. Целта е, ако има проблем, той да се види преди стоката да е стигнала до търговската мрежа.

- Сертифицирани сте и по GlobalG.A.P. Разкажете и за този сертификат. Какви гаранции дава той за качеството на продукцията?

- Този сертификат обхваща контрола върху всички етапи на производство – от посадъчния материал до крайния продукт. Получаването му не е лесно. Сертифициращата фирма проследява целия процес и издава сертификат, само ако е сигурна, че няма къде да сбъркаш с нещо. От тази година включиха към сертификата и изисквания за отношението към работниците. С други думи работата на стопанството се оценява изцяло, комплексно, но това гарантира, че продукцията отговаря на всички изисквания за качество и безопасност. Така че изискванията са много, но благодарение на тях ние се научихме как да правим нещата. Инвестицията си заслужава, защото тя гарантира на клиентите, че продаваме чиста продукция.

- По-взискателни ли станаха потребителите?

- С всяка година стават по-взискателни. Ние също ставаме по-добри и се стремим да им даваме плодове с по-високи вкусови качества. Учим се взаимно.

- Изнасяте ли чрез Lidl на други пазари?

- От четири години изнасяме малини в Румъния. И се радваме, че извън границите на страната могат да се насладят на истински, сладки и вкусни български плодове, като се надяваме, че ще започнем да изнасяме и за други пазари.

- Често казват, че вкусът на българските плодове и зеленчуци е неповторим. Това така ли е според вас? Или просто е мит?

- Аз много пътувам в чужбина, за да се уча. Опитвал съм другаде и домати, и малини, и боровинки. Нашите са едни от най-сладките. Вероятно това се дължи на климата, на водата, почвата или на всички тези фактори заедно. При нас, край Попово, малините се отглеждат на площи с лек северен наклон, което е най-подходящо място за тях, и може би това е една от причините за прекрасния им вкус.

- Периодично се чуват гласове срещу големите търговски вериги и се говори за налагане на различни такси. Как ще коментирате?

- От нашия дългогодишен опит мога да кажа, че голяма част от нашия успех се дължи на партньорството ни с „Лидл България“, защото ние не произвеждаме стока с дълъг срок на годност. За нас е важно тя да достигне максимално бързо до клиента и да има пазар. А Lidl ни осигурява точно това, от което имаме нужда. И най-важното за мене е, че за тези години винаги сме имали коректни отношения. Винаги сме получавали разбиране. Никой и никога не ми е искал нито такси, нито нещо подобно.

- Имате ли свой незабравим момент в работата си с търговската верига?

- Никога няма да забравим начало, когато водихме разговори и ни казаха, че искат да работят с нас. Особено вълнуващи бяха първите доставки, когато треперехме дали ще ги харесат, как ще вървят. И когато всичко тръгна, си отдъхнахме.

- Какво ще пожелаете на „Лидл България“ за 15-ия рожден ден на компанията?

- Бих искал още много години да работим заедно, а „Лидл България“ да продължи с растежа и иновациите. И най-вече да подкрепя българските производители и да радва клиенти си с високо качество през следващите 15, а защо не и през следващите 30 години.