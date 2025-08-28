КЗК подкрепи промени в законодателството за ясни правила и защита на конкуренцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общественият съвет към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) подкрепи подготвяните промени в законодателството, които целят по-ясни правила и по-ефективна защита на конкуренцията в България. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК.

Измененията стъпват върху препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и тяхното приемане ще бъде ключова стъпка за финализиране на процеса по присъединяването на страната ни към организацията.

Темата беше обсъдена на второто заседание на Консултативното звено към КЗК, създадено по инициатива на председателя на комисията доц. Росен Карадимов. Целта на звеното е да подпомага институцията при формулиране на политики за по-прозрачна, справедлива и конкурентна пазарна среда.

Предвижданите промени ще разширят правомощията на комисията, ще улеснят процедурите за бизнеса и ще намалят административната тежест. Така се очаква да се осигури повече правна сигурност за компаниите и да се създадат по-добри условия за устойчиво развитие на пазара.

„Промените са основани на международни практики и тяхното прилагане ще гарантира по-висока ефективност на Комисията, повече правна сигурност за бизнеса и по-добра защита на конкуренцията в страната", заяви доц. Карадимов.

Членовете на Обществения съвет подкрепиха и необходимостта от допълнително административно и финансово укрепване на КЗК, за да може тя да отговори на растящите си ангажименти.

По време на заседанието беше направен преглед на вече предприетите секторни анализи – на пазарите на храни, лекарства и управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

В съвета участват представители на национално признатите работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и двата национални синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа". В него влизат още Българската национална асоциация „Активни потребители" и независими експерти.