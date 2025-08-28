Медийният конгломерат на Берлускони си осигури мажоритарен дял в германска медийна група

Надпреварата за контрола върху германската медийна група "ПроЗибенСат.1" (ProSiebenSat.1) приключи – семейство Берлускони ще държи мажоритарен дял в компанията, предаде ДПА и БТА.

Чешкият финансов инвеститор Пе Пе Еф (PPF) съобщи, че продава своя дял от близо 15,7 на сто от акциите на "ПроЗибенСат.1" на контролираното от семейството дружество "Медиа фор Юръп" (Media for Europe, MFE). С това делът на италианците нараства до около 60 на сто, след като вече бяха обявили участие от 43,6 на сто след изтичането на първия срок на търговата си оферта. В днешната търговия цената на акциите на "ПроЗибенСат.1" се повиши.

Делът на "Медиа фор Юръп" може да се увеличи още, тъй като Пе Пе Еф също беше отправила оферта към акционерите, но за разлика от италианците не я актуализира в последните седмици. След изтичането на първия срок италианската компания не успя да постигне предварително поставената цел за придобиване на мажоритарен пакет, но инвеститори като Пе Пе Еф имат възможност да предложат акциите си на италианците до 1 септември.

"Медиа фор Юръп" е под контрола на децата на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, починал през 2023 г. Групата има амбиция да изгради паневропейска телевизионна мрежа. От картелноправна гледна точка пречки за сделката няма – тя вече беше разгледана от Европейската комисия през 2023 г. и от Федералната картелна служба на Германия през 2024 г., след като делът на италианския концерн премина прага от 25 на сто.

"ПроЗибенсатАйнс" е една от двете водещи частни телевизионни групи в Германия. В портфолиото ѝ влизат каналите "ПроЗибен" (ProSieben), "Зат Ейнс" (Sat.1) и "Кабел Айнс" (Kabel Eins), както и стрийминг платформата "Джойн" (Joyn).

През май тази година "ПроЗибенсатАйнс" обяви съкращения на 430 позиции на пълен работен ден. Компанията заяви, че мерките ще се осъществят по социално отговорен начин и ще засегнат служители в Германия, Австрия и Швейцария. През 2023 г. вече бяха съкратени около 400 работни места.

Под ръководството на главния изпълнителен директор Берт Хабетс групата засилва фокуса си върху развлекателното съдържание и стрийминг услугата "Джойн".