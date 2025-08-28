ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кредитният растеж на домакинствата в еврозоната достигна най-високо ниво от над две години

Растежът се увеличава. СНИМКА: Pixabay

Кредитният растеж на домакинствата в еврозоната се е ускорил през юли до най-високото равнище от повече от две години, показват данни на Европейската централна банка, публикувани днес и цитирани от ДПА.

Коригираните кредити за частния сектор като цяло са се забавили до 2,8 на сто след ръст от 3 на сто през предходния месец.

Сред отделните сектори заемите за домакинствата са нараснали с 2,4 на сто след увеличение от 2,2 на сто през юни. Това е най-силният темп на растеж от април 2023 г.

Годишният растеж на корпоративното кредитиране също се е ускорил – до 2,8 на сто след 2,7 на сто през юни. Това е най-голямото разширение от юни 2023 г., когато е било отчетено увеличение от 3,1 на сто.

Широкият паричен агрегат M3 се е увеличил с 3,4 на сто през юли спрямо 3,3 на сто месец по-рано, съобщава БТА.

По-тесният показател M1 също е отчел ускорение – до 5 на сто след 4,7 на сто през юни, показват данните.

