31 август е последният ден за обжалване на изравнителните сметки

31 август е последният ден, в който можем да обжалваме изравнителните си сметки за парно и топла вода, днес обаче е последният работен ден преди крайния срок.

"Срокът за подаване на възражения е 31 август, но самият отчет може да бъде и след тази дата. Важното е да се подаде заявление за допълнителен отчет", обясни пред БНР Деян Дянков, омбудсман за "Топлофикация София".

"Приключва на 31-ви, неделя - до тази дата могат да се подават заявления за допълнителни отчети, евентуално преразглеждане на изравнителни сметки. Тези заявления освен в петък, могат да се подават и по електронен път в събота и неделя. Те трябва да са до съответната фирма за дялово разпределение, т.е. топлинния счетоводител, който трябва да изготви изравнителната сметка, а не до "Топлофикация", защото тя само ги фактурира. Възраженията и рекламациите са към топлинните счетоводители", обясни той.

По думите му най-чести са случаите, в които след получаване на общата фактура, клиентите считат, че тя не е реална на тяхното потребление. В големия обем от случаите обаче се оказва, че не са осигурили достъп за отчет на уредите си, подчерта Дянков.

"Много хора се сещат в последния момент да заявят допълнителни отчети или може да се получи натрупване за такива отчети, затова фирмите за дялово разпределение няма да могат да отчетат всички до 10 септември. Това означава, че крайният резултат от изравнителните сметки ще бъде видим във фактурите за месец октомври. Тогава ще знаем окончателно какво дължим, какво имаме да плащаме, какво сме платили и дали имаме да получаваме или да даваме", уточни омбудсманът в "Топлофикация".

За да се избегне това напрежение, е най-добре потребителите да минат към дистанционни уреди за отчет, препоръча Дянков и уточни, че това трябва да стане до 1 януари 2027 г.

"Тогава веднъж завинаги се приключва с осигуряването на достъпа, изравнителни сметки, доплащания или връщане на суми".

По думите му няма основание хората да обжалват сегашните изравнителни сметки заради такса "Сградна инсталация".

"Към сегашния момент жалбите са 538. Голяма част от тях са придружителни писма, които ние издаваме за сключване на споразумение съгласно решение на СОС за плащане на задължения. Правят се проверки основно за размер на задължения, които са изискуеми по съдебен път, за да могат да се предприемат действия по тях. Изясняват се най-различни казуси. Около 95% от жалбите, които влизат при нас, са основателни", отбеляза Деян Дянков.

Той посъветва хората да си погледнат изравнителната сметка. Ако там има неосигурен достъп или уреди с изтекла годност, да предприемат незабавни действия, за да могат да започнат новия отоплителен сезон с годни уреди и сметките им да бъдат на база на реално потребление, препоръча още Дянков.