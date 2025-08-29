Китайски учени постигнаха пробив в ултрашироколентовата фотонно-електронна 6G комуникация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски учени са постигнали пробив в ултрашироколентовата фотонно-електронна интегрирана технология за 6G безжична комуникация, според Пекинския университет.

Използвайки фотонно-електронна хибридна интеграция екипът е разработил успешно ултрашироколентова система, способна на високоскоростно, честотно настройващо се безжично предаване – първо в света постижение, което се очаква да подобри надеждността и ефективността на бъдещите 6G мрежи. Резултатите от работата им са публикувани на уебсайта на списание Nature.

След 4-годишни усилия изследователският екип, съставен от учени от Пекинския университет и Градския университет на Хонконг са разработили самостоятелно интегрираната система, чиито безжични сигнали могат да постигнат високоскоростно предаване на всяка честота, варираща от 0,5 до 115 гигахерца – тази пълночестотна съвместимост е водеща в международен мащаб.

Експерименти показват, че системата е способна да постигне скорости на безжично предаване над 100 гигабита в секунда, което е достатъчно за едновременно стриймване на 1000 видеоклипа с 8K ултрависока разделителна способност, отговаряйки на изискванията за пикова скорост на 6G, като същевременно поддържа постоянна производителност в целия честотен диапазон.