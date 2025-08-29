За поредна година гигантът в електронната търговия JD.com оглави класацията на 500-те най-големи части китайски компании

На 28 август Общокитайската федерация на индустрията и търговията (ACFIC) представи последната си класация на 500-те най-големи частни предприятия, в която за четвърта поредна година на първите три места са JD.com, Alibaba (China) Co., Ltd. и Hengli Group Co., Ltd.

Това е 27-ото проучване на големите частни предприятия, организирано от федерацията. Общо 6379 компании с оперативни приходи над 1 милиард юана (140,72 милиона щатски долара) през 2024 г. участваха в проучването тази година.

Прагът за влизане по отношение на оперативните приходи за 500-те най-големи частни предприятия в Китай се е повишил до около 27 милиарда юана през 2024 г., като общите им оперативни приходи са достигнали 43,05 трилиона юана, което отразява продължаващия растеж в общия мащаб.

Сред тях JD.com отчита годишни приходи от приблизително 1,16 трилиона юана, превръщайки се в първата частна компания в Китай, която надминава границата от трилион юана.

Оперативната ефективност на 500-те най-големи предприятия продължава да се подобрява, като 361 компании отчитат ръст на приходите на годишна база миналата година. Тяхната комбинирана нетна печалба достигна 1,8 трилиона юана, средно около 3,6 милиарда юана на компания, което е увеличение с 6,48% спрямо предходната година.

500-те най-големи частни компании са инвестирали общо 1,13 трилиона юана в разходи за научноизследователска и развойна дейност, наели са над 1,15 милиона служители в областта тази сфера и притежават общо 721 600 валидни патента, което е с 8,23% повече на годишна база.

Общо 64,2% от тези предприятия са формулирали стратегически планове за дигитална трансформация, докато 83% развиват инициативи за зелен и нисковъглероден преход. Освен това, 309 компании са инвестирали в 627 стратегически проекта за развиващи се индустрии, обхващащи ключови сектори, включително нови материали, нова енергия, информационни технологии от следващо поколение, производство на висококачествено оборудване, електромобили, както и енергоспестяване и опазване на околната среда.

Листнатите частни компании играят все по-важна роля за данъчните приходи и създаването на работни места, което води до нарастване и на социалното им въздействие. Заедно те са платили общо 1,27 трилиона юана данъци, като 240 компании са допринесли с над 1 милиард юана всяка, което представлява 48% от 500-те най-големи компании. По отношение на заетостта, те са осигурили над 11 милиона работни места, а 240 предприятия са наели над 10 000 души, което също представлява 48% от общия брой.

500-те най-големи частни китайски компании демонстрират също значителна устойчивост в своите задгранични операции. Общият им износ възлиза на 1,77 трилиона юана, което е увеличение с 5,17% на годишна база, докато приходите от чужбина са 3,19 трилиона юана, което е с 14,74% повече от предходната година.