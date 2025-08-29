В Шънджън започна строителството на първата китайска фабрика за фотонни квантови компютри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В град Шънджън започна строителството на първата китайска фабрика за производството на фотонни квантови компютри. След като влезе в експлоатация очаква се тя да произвежда десетки фотонни квантови компютри годишно.

Фабриката ще бъде построена и управлявана от QBoson, водеща китайска компания за квантови изчисления със седалище в Пекин.

„Квантовите изчисления носят огромен информационен капацитет и ултрамощна паралелна процесорна мощност, което позволява експоненциално ускорение при решаването на определени изчислително трудни проблеми", заяви в интервю за агенция „Синхуа" Уън Кай, основател на QBoson. „Фотонните квантови изчисления са технология, която използва квантовите свойства на светлината за изчисления и се счита за основен подход в тях", посочва той.

Уън Кай отбелязва, че бъдещата фабрика ще включва три основни оперативни подразделения: разработване на модули, производство и изработка на цялостна система и контрол на качеството и тестване. Очаква се оборудването да бъде монтирано постепенно до края на октомври.

В сравнение с други технологични пътища, фотонните квантови изчисления не изискват ултраниски температури и предлагат множество предимства, включително голям брой кубити, стабилна работа при стайна температура и дълги времена на кохерентност.