Европейските борси стартираха сесиите с понижения в очакване на важни данни от Европа и САЩ

Европейските фондови пазари се понижиха в началото на днешната търговия, след като вниманието на инвеститорите се насочи към данните за инфлацията в някои от водещите икономики в региона, както и в Съединените щати, съобщи Си Ен Би Си.

Общият европейски индекс Stoxx 600 се понижи с 0,2 на сто, като повечето подсектори отчетоха спад. Сред основните регионални борси най-силни загуби регистрираха френският САС 40 и испанският IBEX, които се понижиха съответно с 0,5 на сто и 0,6 на сто, след като публикуваните по-рано данни показаха инфлация под прогнозите във Франция и Испания през август.

Във Франкфурт на Майн германският DAX се понижи с 0,26 на сто, а лондонският FTSE спадна с 0,23 на сто.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор поскъпнаха в началото на сесията и оглавиха ръста в Stoxx 600. Германските "Райнметал" (Rheinmetall), "Хензолд" (Hensoldt) и "Ренк" (Renk) добавиха над 3 на сто към пазарната си стойност, след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред репортери, че се съмнява среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски да се състои.

В Съединените щати инвеститорите очакват данните за ценовия индекс на личните потребителски разходи – ключов показател за Управлението за федерален резерв. Преди няколко дни президентът на УФР Джером Пауъл подхрани очакванията за намаляване на лихвените проценти през септември с речта си в Джаксън Хоул. Според "Си Ем И Фед Уоч Туул" (CME FedWatch Tool) търговците оценяват на около 85 процента вероятността за понижение на лихвите през следващия месец, пише БТА.