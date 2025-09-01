Градската динамика задава нови правила, а модерният ритейл променя облика на цели райони

Специалистите казват, че има 3 неща, които имат значение за имотите: локация, локация и локация. И ако това твърдение е силно препоръчително за повечето търговски обекти, то за магазините с най-голямо разнообразие от стоки – Kaufland – то е абсолютно задължително.

Изборът на перфектната локация обаче е едната страна на монетата. Другата е разположението на самия магазин върху внимателно подбраната площ. И точно тук идва екипът от архитекти и проектанти на Kaufland, които владеят в детайл „библията“ с правила и изисквания на ритейлъра, но във всеки обект внасят индивидуалност, която превръща всеки един от магазините в притегателен център за пазар, срещи и пълноценно време със семейството.

Арх. Николай Гочев е част от екипа на компанията в последните близо 5 години. Взел е активно участие в проектирането и модернизацията на над 15 магазина, като за най-интересни обекти той определя триетажния филиал в кв. Манастирски ливади, първия Кауфланд в ритейл парк в България Кремиковци и първия в жилищна сграда – Оборище.

Именно с този филиал Kaufland България спечели приза „Награда на публиката“ на националния ежегоден конкурс „Сграда на годината“, организиран от Градът Медиа Груп. Kaufland България е единственият ритейлър, който се нареди в топ 3 на победителите сред близо 90 от най-добрите постижения на сградното строителство и архитектурата в България. С такова отличие са и още няколко магазина на веригата, а през 2024 г. Централни хали също спечели наградата.

„Архитектурата на търговски сгради е една много специфична част от науката архитектура, която изисква различни знания.“, започна разказа си той, след като се обърнахме към него, за да ни въведе в света отвъд рафтовете със стоки.

Преди да се присъедини към компанията арх. Гочев е работил в различни студиа, в държавната администрация, имал е дори и собствено архитектурно бюро. „Реших да предприема тази крачка и да стана част от екипа на голяма корпорация, за да видя как се случват нещата от тази страна. Честно казвано, дори и аз бях изненадан, колко много поле за изява се открива за проектантите в Kaufland“, подчертава той.

„Изграждането на нов хипермаркет е инвестиция в размер на милиони. Аз се включвам в процеса в много ранен етап, няколко години преди съответния магазин да отвори врати. Всичко започва с много сериозни предпроектни проучвания и анализи. Част от моята работа е да разработя различни схеми за това как магазинът трябва да се разположи, така че да има най-удобните връзки към съществуваща наземна и подземна инфраструктура, улици, електричество, канализация и т.н. От първостепенно значение е магазинът да е разположен така, че да бъде удобен за клиентите. Те винаги трябва да могат лесно да влязат на паркинга, да си напазаруват и да излязат – без това да създава никакво напрежение за никой участник в движението, включително и за случайно преминаващи около магазина хора.“, разказва Николай.

След първоначалните анализи и предпроектни проучвания, процесът по изграждане на нов магазин Kaufland продължава с навлизане във все по-голям детайл – правят се по-подробни планове, предварително прогнозно остойностяване и така - докато се стигне до окончателното одобрение на проекта. Самото строителство на хипермаркетите ни се извършва от външен изпълнител, който следва стриктно изключително строгите правила на компанията т. нар. „библия“ от строителни стандарти.

Опитахме се да го провокираме с твърдението, че не малко хора смятат, че всички магазини Kaufland са еднакви. „Всъщност това означава, че сме изпълнили нашите строителни стандарти т.е. всички наши сгради да имат еднакво или близко функционално разпределение. Това изисква огромен труд, тъй като всеки имот е различен.“ Споделя, че това е най-голямото предизвикателство в работата му – на различна като форма имот да се изгради магазин, който да позволи излагането на над 24 000 стоки и да се постигнат функционални връзки, така че цялостното пазаруване да бъде максимално удобно, приятно и комфортно за клиентите.

Сред проектите, по които е работил в Kaufland, има доста нестандартни решения. Пример за такъв е хипермаркетът в столичния квартал „Манастирски ливади“, при който нивото за паркинг е на покрива на самия магазин. Той е единственият в България, като единици подобни магазини функционират в групата на Kaufland в Европа.

„Подобни сгради са много сложно конструктивно изпълними. И затова много рядко се прибягва към тях. В случая обаче имахме една отлична локация, но на много малка площ. И това наложи да се спрем на алтернативно решение за изпълнението му“, допълва Николай.

Друга част от работата на архитектите и инженерите в Kaufland е свързана с модернизации на съществуващи вече хипермаркети. В тази ситуация ключовото предизвикателство е, че разширяването на търговската площ на съответния магазин се случва без той да бъде затварян за клиенти дори и за един ден. Доброто планиране и изборът на правилните архитектурни решения позволяват разширение, както на търговската зона, така и на предкасовата зона с допълнителни услуги. „Един от последните модернизирани по този начин магазини е филиалът ни в Кърджали. Там предприехме много значително разширение на предкасова зона, като увеличихме площта под покрива на магазина с 1100 кв.м. в които в момента има повече за нашите клиенти – пекарна, аптека, място за плащане на битови сметки. Това реално са стъпките, които превръщат Kaufland в място за пълноценен престой за цялото семейство“, подчертава арх. Гочев.

Николай признава, че в Kaufland има уникалния шанс да участва в промяната на средата. „Всеки един от магазините на практика е уникален, както със своя облик, така и с допълнителния микс от услуги, специално подбрани спрямо спецификите на района. Така чрез работата си имам възможност да участвам в реалната промяна и подобряването на средата. Когато в района има магазин, който задава нов стандарт, той постепенно задава облика на сградите около него“, коментира още той. И допълва – „Всъщност в Kaufland сме като един добре функциониращ оркестър. Всеки един в екипа ни е важен и има своята роля и принос към изпълнението на общите проекти. Независимо дали това е нов магазин за милиони или новата ни тераса в офиса – влагаме сърце в работата си и това винаги си личи!“.

