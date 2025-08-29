ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът на ОПЕК продължава да поевтинява

1152
В четвъртък един барел петрол на ОПЕК се котираше за 69,73 долара. СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се понижи до 69,65 долара за барел, информира днес петролният картел на сайта си.

В четвъртък един барел петрол на ОПЕК се котираше за 69,73 долара.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден, припомня БТА.

