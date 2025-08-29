Броят на безработните в Германия за първи път от 2015 г. надхвърли 3 милиона души

Лятната ваканция и отслабената икономика доведоха до повишаване на безработицата в Германия до най-високото ѝ равнище от 2015 г., съобщи Федералната агенция по труда в Нюрнберг, цитирана от ДПА и БТА.

През август броят на безработните се е увеличил с 46 000 души спрямо юли и е достигнал 3,025 милиона. Това е със 153 000 повече, отколкото през същия месец на миналата година. Равнището на безработица се е повишило с 0,1 процентни пункта на месечна база и е достигнало 6,4 процента.

Председателят на Изпълнителния съвет на агенцията Андреа Налес посочи, че пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономическия спад от последните години, но вече се наблюдават първи признаци на стабилизиране.

По правило през летните месеци безработицата се увеличава заради по-слабото наемане на персонал и приключването на договори за обучение. Въпреки това последният път, когато броят на безработните е надхвърлял 3 милиона души, е бил през февруари 2015 г.

Най-високо равнище на безработица през август е отчетено в градовете провинции Бремен (11,8 процента) и Берлин (10,5 процента), а най-ниско – в Бавария (4,2 процента) и Баден-Вюртемберг (4,7 процента).

Според Института за изследване на заетостта (IAB), който провежда ежемесечно проучване сред агенциите по заетостта, през август за първи път от три години насам се очаква тенденцията на ръст в безработицата да приключи. Експертите прогнозират и възможно увеличение на заетостта през следващите месеци.