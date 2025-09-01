ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Lotus съкращава половината от работната сила във Великобритания

Георги Луканов

1432
Впечатляващата визия на Lotus Emeya. Снимка: Lotus

Lotus се готви за големи съкращения поради липса на средства. Производителят на спортни автомобили ще съкрати 550 работни места във Великобритания, съобщава The Guardian, позовавайки се на пресслужбата на Lotus. Общо в компанията има около 1300 души, което означава, че 42,3% ще загубят работата си. Lotus, сега собственост на Geely, ще предприеме непопулярната мярка като част от план за преструктуриране на бизнеса.

Производството в завода в английския Норфолк ще продължи въпреки масовите съкращения, като Lotus обмисля възможността да пусне автомобили от други марки на местната конвейерна лента.

Заводът не е произвел нито един спортен автомобил от средата на май. Работата беше преустановена, за да се разрешат логистични проблеми, причинени от вносните мита на САЩ, и не можа да се рестартира през лятото. Производството е планирано да се възобнови в началото на септември.

