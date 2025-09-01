Конкурентна марка на Tesla се бори за оцеляване

Въпреки високите амбиции и редовните актуализации на продуктовата си гама, китайският автомобилен производител Nio е в дълбока криза. Бъдещето му зависи от способността му да продава бързо и масово.

Предупреждението е сериозно и идва от най-високото ниво - Уилям Ли, основател и изпълнителен директор на Nio по време на представянето на новия SUV ES8. Според него оцеляването на компанията му е заложено на карта. Това изявление идва в особено напрегнат контекст за китайския стартъп, който вече не е млад, откакто е основан през 2014 г. Въпреки увеличението на доставките, финансовото състояние продължава да се влошава много бързо.

През първата половина на 2025 г. Nio е доставила само 114 150 коли, което е едва 26% от годишната ѝ цел от 440 000 бройки. За компания, чиято рентабилност зависи от постигането на този етап през четвъртото тримесечие, разликата е повече от тревожна. Загубите продължават да се трупат: 6,7 милиарда юана (около 810 милиона евро) през първите три месеца на годината.

Nio оперира в ултраконкурентна китайска среда, където се появяват все по-ефективни и агресивни играчи. Xpeng, Leapmotor, Xiaomi и Li Auto са сред производителите, които надхвърлят към годишните си цели.

През 2020 г. компанията на косъм избегна фалит, а спасението ѝ дойде от пакет за спасяване от милиард евро, набран от провинция Хуавей. Но пет години по-късно трудностите се появяват отново,, като сега държавните субсидии са все по-малко щедри, а конкуренцията се е засилила.