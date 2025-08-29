Мирис на жар и запечено месо, лек дим и безгрижен смях с приятели под открито небе. Когато дните на лятото са преброени, а вечерите носят лек полъх на есен, няма по-добър начин да изпратите топлите месеци от споделените вечери край грила. А със свежи, качествени и добре подбрани продукти за барбекюто – всяка грил вечеря може да се превърне във фантастичен финал на любимия сезон.

В MeatCorner-а на супермаркети „Фантастико“ можете да откриете богат избор от свежо месо – от свинско и телешко до пилешко и риба. Всеки месец българската верига реализира няколкостотин тона охладени меса от доказани доставчици. Свежестта на месото се гарантира от всекидневните доставки, внимателен избор на доставчици и постоянен контрол на качеството. А от 28 август веригата представя и атрактивни предложения за барбекюто в новата брошура на „Фантастико“.

Снимка: „Фантастико“

Близо 90% от асортимента на витрините са от български производители. Веригата работи, както с големи, така и с малки доставчици с капацитет за доставки само до 2-3 обекта. Водещо при избора им е качеството, условията за добиване и транспорт, както и възможността за всекидневни доставки на свежо месо. Сред доказаните български производители във „Фантастико“ е „СММ Комерс“. Компанията е основана през 2009 г., а година по-късно изгражда и нова производствена база, която им позволява да предлагат пълната гама сурови, млени, варено-пушени и сурово-сушени продукти от българско месо. „От създаването ни досега това, с което ни свързват, е българското месо и постоянството в качеството. Желанието на собствениците винаги е било да предложим продукт, който бихме сложили и на нашата трапеза. Независимо от всички кризи, през които пазара премина от началото на основаването ни, нашите продукти продължават да се отличават с липсата на пълнителни съставки и заместители на месо“, казва Пламен Петров, търговски директор в „СММ Комерс“.

Снимка: „СММ Комерс“

Това е и компанията, която произвежда за „Фантастико“ продукти под ексклузивния бранд „MeatCorner“. „През 2019 г., съвместно с екипа на „Фантастико“, решихме да популяризираме към масовия потребител говеждото месо от месодайна порода Блек Ангъс от животни, отгледани в България. Характерното за тази порода е достигане на мраморизация (много важна за вкусовите качества) след 22-24 месеца. Това се оказа и най-голямото предизвикателство - да научим потребителя, свикнал на „изчистено телешко“, че говеждото и мраморизирано зряло месо е в пъти по-добро. Заедно с „Фантастико“ бяхме сред първите, които предложиха на пазара зряло говеждо под скин в изцяло разграждаща се опаковка от картон под марката „MeatCorner“, която е гарант за качество“, допълва Пламен Петров.

Снимка: „СММ Комерс“

От екипа на „СММ Комерс“ дават и съвети – как да изберем качествено месо за грила: „Добро месо според нас е това, добито от правилно хранено, гледано и заклано, съхранявано и транжирано животно. За да гарантираме на клиента това ние се стремим максимално да контролираме процеса от началото до края – от храненето през транжирането до клиента“. Бързо през годините асортиментът им се увеличава, а благодарение на супермаркети „Фантастико“ продуктите им достигат до все повече клиенти. „През 2008 г. започнахме работа с търговска верига „Фантастико“ и от тогава до сега сме се доказали като коректен и надежден партньор, когато става въпрос за качествено българско месо и месни продукти“, казва Пламен Петров.

Повече от 8 години на щандовете на „Фантастико“ можете да откриете и свежото месо и месни продукти на „Месони“. От 13 години компанията предлага на пазара сурово-сушени деликатеси, трайни и полутрайни колбаси, както и месо и специалитети за грил.

„Успехът ни се дължи на вниманието към детайла – от избора на суровина и технологията на производство до всяка готова опаковка. Вярваме, че когато работиш с грижа и любов към продукта, клиентите го усещат“, казва собственикът Ивайло Йорданов. И допълва: „Ние от „Месони“ сме една от малкото компании в България със затворен цикъл на производство. Сами отглеждаме земеделските култури, които после превръщаме във фураж за нашите прасета. Разполагаме с две свинеферми в близост до град Силистра, където животните се отглеждат при отлични условия и с постоянна грижа. От отглеждането на културите и храненето на нашите животни, до добиването на месото – целият процес е под наш контрол. За нас това е една голяма грижа, която гарантира, че на трапезата достига продукт със сигурен произход и безкомпромисно качество“.

Снимка: „Месони“

Ивайло Йорданов споделя още, че интересът към качественото месо расте с всяка година: „Все повече хора избират свежи меса и продукти за грил, защото те създават поводи за споделени моменти и добро настроение. А именно за нас най-голямото удоволствие е да виждаме как нашите продукти събират семейството и приятелите около масата“. Разкрива, че тайната на качественото месо е в добрия произход на суровината, естествените подправки и контрола на всяка стъпка. „Добрият грил започва с качествено месо. След това идват правилната температура, търпението и, разбира се, добрата компания. Вярваме, че добре приготвеният грил не е просто храна, а цялостно преживяване“, допълва Ивайло Йорданов. И дава ценни съвети за избор на свеж и качествен продукт за барбекюто: „Винаги гледайте цвета, аромата и състава. Свежото месо има естествен цвят и чист аромат. При колбасите най-важен е етикетът – ясен състав и малко добавки са знак за качество“.

Снимка: „Месони“

„Това партньорство ни дава възможност да достигнем до повече хора, които ценят доброто месо, и ни мотивира да се развиваме и предлагаме нови продукти“, казва Ивайло Йорданов.

А за тези, които предпочитат да открият разнообразни продукти за барбекюто, са предложенията на австрийския производител Greisinger.

„Grillparty“ включва четири подбрани вида наденички в удобен, малък формат с чудесен вкус. Както подсказва името, те правят всяко барбекю универсален и необичаен акцент. Тези деликатеси гарантират страхотна наслада както на грил плоча, така и в тигана, а всяка наденичка в пакета е натурална, без глутен. Ако предпочитате по-пикантни вкусотии на скарата, потърсете „Rostbratwürstel“. С типичния си пикантен вкус, тези наденички са идеалният продукт за сезона на барбекюто. Много фината им зърнеста структура позволява на подправки като майорана и мащерка да се развият в отличително вкусово изживяване. Тези наденички не съдържат лактоза, не съдържат добавени изкуствени подобрители на вкуса.

Фантастичните грил предложения са до 3 септември в супермаркети „Фантастико“.