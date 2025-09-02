ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Tesla Model Y Performance вдига до сто за 3,5 секу...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21194807 www.24chasa.bg

Tesla Model Y Performance вдига до сто за 3,5 секунди

Георги Луканов

[email protected]

844
Новият Tesla Model Y Performance. Снимки: Tesla

Tesla вече предлага Model Y, който беше преработен в началото на годината, като версия Performance със специфичен стил на предната и задната част, спойлер от въглеродни влакна, червени спирачни апарати и нови 21-инчови джанти.

Предните седалки с електрически регулируеми опори за бедрата, арматурното табло и панелите на вратите от въглеродни влакна, както и алуминиевите педали са новите специални характеристики на интериора.

Изцяло новият 16-инчов сензорен екран с по-тесни рамки и по-висока резолюция съдържа близо 80 процента повече пиксели от 15,4-инчовия дисплей, който се намира в други варианти на Model Y.

Tesla Model Y Performance осигурява мощност от 338 kW (460 к.с.), ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди и достига максимална скорост от 250 км/ч. Шасито е настроено да отговаря на динамичните изисквания. Стандартният разход на гориво е 16,2 kWh на 100 километра, което съответства на пробег от 580 километра.

Новият Tesla Model Y Performance. Снимки: Tesla
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол