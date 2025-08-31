Двустаен под наем в София = половин средна заплата

1450 лева месечно, т.е. половин средна за столицата заплата струва в момента месечният наем на двустайно обзаведено жилище в центъра на София или поне в по-привлекателните райони. Това показва бързият преглед на обявите в многобройните имотни сайтове в навечерието на есента - сезона, в който на наемния пазар обикновено е най-голямото раздвижване.

Един от страничните ефекти на задължението за двойно обозначаване на цените е, че всички имотни сайтове в България

вече обявяват цените и в левове

Масова практика още от създаването на единната европейска валута е, че цените на жилищата в България винаги са се обявявали в евро, независимо в каква валута се извършва самата сделка. Сега обаче човек може веднага да види какво ще му струва жилището, независимо дали иска да го купи, или наеме, без да се налага да пресмята с калкулатор.

Средната цена от 1450 лева месечно за наемане на двустайно обзаведено жилище в София важи за квартали като “Изток”, “Дианабад”, “Хладилника”, “Лозенец” и “Красно село”, но не във всичките му части - в по-вътрешните пространства, които са по-далеч от булевардите “България”, “Гоце Делчев” и “Цар Борис Трети” наемите са с по 50-100 лева по-ниски.

Традиционно най-високи са наемите в района на

Медицинска академия,

поне със 100-150 лева отгоре върху сумата от 1450 лева. Там наемодателите винаги са разчитали на чуждестранните студенти от висшето медицинско учебно заведение.

Около 1000-1100 лева месечно струва такова жилище в “Студентски град”, “Дружба”, “Младост” и други по-отдалечени от центъра места. Най-ниски са наемите в “Левски” и “Надежда” - по 700-900 лева, на такива стойности може да се видят и в някои части на “Люлин” и “Обеля”, както и в “Хаджи Димитър”.

За по-големите апартаменти най-удобно е човек да добави 500 лева върху тези стойности, за да се ориентира в цените. Всички брокери твърдят обаче, че от началото на септември наемите ще се вдигнат, както става всяка година по това време.

В България няма и помен от държавна регулация при определянето на наемите, техните стойности зависят твърде силно от предлагането и търсенето. За разлика от Западна Европа.

“От Полша на изток теми като контролиране на наемите от държавата не съществуват. На Запад има закони, които регулират нивата на наемите, в Германия и Франция например”, каза Георги Киров, управляващ съдружник в една от големите консултантски компании за недвижими имоти.

Точно такива регулации доведоха напоследък до масови протести на собственици

на жилища в големите испански градове. През 2023 г. правителството там наложи редица ограничения при краткосрочното наемане на апартаменти, защото печалбите от тях нараснаха и центровете особено на туристическите градове станаха непосилно скъпи за живеене. В Португалия същият процес доведе дори до бунтове срещу поскъпването на жилищата.

“Финансовата достъпност на жилищата в Западна Европа се влошава. Значително по-недостъпно е да се притежава имот там, отколкото у нас, що се отнася до доход на домакинство спрямо покупната цена на имота. Именно този тренд допринася за развитието на пазар за отдаване под наем – нещо, което тепърва се развива при нас”, коментира Киров.