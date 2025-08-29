Купуват най-много нови коли на бензин, електрички и хибриди догонват дизеловите

Автомобилите на ток в България държат под 5%, в ЕС делът им е над 15 на сто

Българите купуват най-много нови коли на бензин, като броят им се увеличава с 16,5 на сто до 3843 спрямо 3320 през предходната година, сочат данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (АСЕА).

В същото време интересът към електрическите коли и хибридите догонва този към дизеловите автомобили. Продажбите на коли на ток през юли напредват със 77,8%, или 272 спрямо 153 броя година по-рано. Въпреки това те имат под 5% от пазара. Търсенето на плъгин хибриди пък нараства с 56,1 на сто до 64 спрямо 41 броя за същото време на 2024 г. При дизеловите автомобили търсенето расте с 16,5% до 361 превозни средства спрямо 310 коли година по-рано.

Общо продадените нови коли у нас за периода януари-юли се увеличават с 6,8 на сто до 28 779 броя спрямо 26 939 за същото време на 2024 г.

Регистрациите на хибриди растат със 102,4 на сто до 166, като страната ни отчита най-голям ръст в този сегмент от всички останали държави в ЕС, сочат още данните на АСЕА. Напредват регистрациите и на електрички - с 37,5% до 1403 броя. Търсенето на плъгин хибриди пък се увеличава със 17 на сто до 337 броя.

Пазарът в България следва европейските тенденции, макар и доста плахо. От януари до юли тази година регистрациите на нови автомобили в целия Европейския съюз (ЕС) са малко под 6,5 млн., което е лек спад от 0,7% на годишна база. Само за юли обаче сделките са близо 915 хиляди и нарастват със 7,4%.

Делът на електрическите автомобили достига 15,6% от пазара, но все още е далеч от очакванията на ЕС за този етап от прехода към цялостна електрификация. Хибридните модели продължават да растат и достигат забележителен дял от 34,7%.

В същия момент общият дял на бензиновите и дизеловите автомобили пада до 37,7% при 47,9% преди година.