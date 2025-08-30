Заплатите не попадат в изискването за двойно обозначаване - в лева и евро. Това се казва в Закона за въвеждането на еврото. Според него няма необходимост във фишовете за получените възнаграждения да се представят и в левове, и в евро.

Това коментираха за БНР синдикални експерти във връзка с постъпили многобройни запитвания, свързани с приемането на новата валута у нас от 1 януари догодина. Въвеждането на единната европейска валута не налага работещите да подписват нови трудови договори.

Заплатите автоматично ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на новата валута. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент, като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

От КНСБ дават пример при преизчисляването възнаграждение от 2000 лева ще стане 1022 евро и 59 евроцента. От синдиката призоваха работещите да следят за правата си и за евентуалното им нарушаване при превалутирането на заплатите. Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

От КНСБ за пореден път изразиха принципната си позиция за това колко е важно работещите да имат писмени трудови договори.

Консултантът по правни въпроси на синдиката Чавдар Христов призова хората да пазят своя екземпляр от сключения договор. Той обясни кои са задължителните елементи в него:

"Кой е работникът? Кой е работодателят? Те трябва да се персонализират с различни данни, посочени в закона. Трябва да се определи каква е длъжността, която заемаш. За какъв срок се сключва договора или се сключва като безсрочен. Какво е трудовото възнаграждение основното. Какви допълнителни възнаграждения трябва да има, които следват от естеството на работата и длъжността. Колко е продължителен отпускът. Какво е работното време - 8 часа или по-малко".