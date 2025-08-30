Кристин Лагард показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Европейската централна банка прави трета по ред публикация за дизайна на българските евромонети.

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува във фейсбук третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

Снимка: Christine Lagarde, фейсбук

"Вълнуващи новини за България и еврозоната! Разгледайте за първи път дизайна на българските монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента", отбелязва Лагард.

Тя допълва, че макар че ще трябва да се изчака още малко, за да влязат тези монети в обращение, предварителният преглед дава възможност да се види красивата национална страна, избрана от Българската народна банка (БНБ).

"Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ", подчерта президентът на ЕЦБ.

Публикацията е трета поред – на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.